Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
De 1 Decembrie, Realitatea Plus – Televiziunea Poporului îi unește pe români în Hora Frăției
Nu ratati cea mai explozivă atmosferă de 1 Decembrie, numai la Realitatea PLUS!
Publicat21 nov. 2025, 15:36
Actualizat6 nov. 2026, 14:33
Sursărealitatea.net, realitatea plus
Suveraniștii adevărați se unesc, ca în fiecare an de 1 Decembrie, în hora înfrățirii în dragoste de țară și credință. Televiziunea Poporului va fi în toată țara alături de românii mândrii, care serbează Ziua Națională.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News