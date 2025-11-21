De 1 Decembrie, Realitatea Plus – Televiziunea Poporului îi unește pe români în Hora Frăției

Publicat 21 nov. 2025, 15:36 Actualizat 6 nov. 2026, 14:33 Sursă realitatea.net, realitatea plus

Suveraniștii adevărați se unesc, ca în fiecare an de 1 Decembrie, în hora înfrățirii în dragoste de țară și credință. Televiziunea Poporului va fi în toată țara alături de românii mândrii, care serbează Ziua Națională.

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