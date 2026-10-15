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Cine a tras sforile în umbră și unde au ajuns banii? În această seară, la Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu aruncă în aer cel mai greu dosar
Publicat15 oct. 2026, 16:50
Actualizat15 oct. 2026, 17:05
SursăRealitatea PLUS
Aflați în exclusivitate datele incendiare din mega-dosarul de corupție al lui Florian Coldea! Circuitul secret al banilor și ingineriile financiare de necrezut folosite pentru a ascunde faptele!
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