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Cine a tras sforile în umbră și unde au ajuns banii? În această seară, la Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu aruncă în aer cel mai greu dosar

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Scris deRealitatea.NET
Publicat15 oct. 2026, 16:50
Actualizat15 oct. 2026, 17:05
SursăRealitatea PLUS

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Nu ratați! În acestă seară, de la ora 20:55, Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu, doar la Televiziunea Poporului!

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