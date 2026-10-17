Stenograme PNL: Ilie Bolojan, atacat dur în ședința de partid VIDEO

Cred că suntem în punctul ăsta nu doar din cauza unei strategii greșite, parte din ea vă aparține. O parte a fost girată de Biroul Politic Național.
Vă spun, când ajunge un grup parlamentar să aibă 20% resurse traseiste... dintre ăia care v-au înjurat la moțiune și azi postează pe pagina Partidului Național Liberal fără niciun fel de jenă. Mie... știți? Mi se ridică pielea pe mine.
Dacă închideam ochii la pledoaria dumneavoastră, parcă eram la momentul la care președintele l-a desemnat pe Tomac. Așa aș fi crezut. Nu că suntem în al șaptelea ceas.
Lipirea integrală a etichetei de blocaj pe Ilie Bolojan și PNL ne duce în groapă de tot. Și așa suntem într-o situație complicată.
Domnule președinte, aici e un reproș pe care vi-l fac direct și dumneavoastră, și secretarului general. Vă rog de câteva luni să uniți falia asta dintre noi din partid.
Suntem într-un moment foarte sensibil. Și dumneavoastră conservați niște voci în spațiul public care în permanență aruncă cu zoaie. Partidul ăsta în opoziție nu va rezista decât dacă suntem toți la masă.
Primii care ne-au atacat în prima secundă când am anunțat că e posibil să votăm guvernul a fost USR-ul. Primul care a ieșit cu declarație că Bolojan s-a îndoit, s-a cocârjat pentru că l-au plimbat pe nu știu unde, a fost Drulă. Primii care simt politic momentul că trebuie să-și recupereze electoratul pe care Bolojan l-a confiscat este partidul numit USR, pe care noi acum încercăm să îl cocolim din toate punctele de vedere.