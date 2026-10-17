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Politica· 1 min citire

Stenograme PNL: Ilie Bolojan, atacat dur în ședința de partid VIDEO

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Scris deIulian Budusan
Publicat17 oct. 2026, 16:32
Actualizat17 oct. 2026, 16:36
SursăRealitatea PLUS

Tensiuni la cote maxime în ședința PNL. Noi stenograme incendiare arată cum Ilie Bolojan a fost contestat dur de propriii colegi. Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc îi reproșează șefului liberal că „ține în brațe” USR-ul și că a permis infiltrarea traseiștilor în partid. Cu toate că avertizează că trecerea în opoziție ar fi un dezastru pentru PNL, liderii liberali convin că noul Executiv condus de Niculescu trebuie votat în Parlament.

Scandal în ședința PNL! Am obținut noi stenograme incendiare în care Bolojan este luat cu asalt chiar de proprii colegi de partid. Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc îi reproșează șefului PNL faptul că ține în brațe USR și că a permis dezbinarea partidului.

Cu siguranță că noi, fiecare dintre noi, trebuie să fim responsabili, iar în acest moment consider că este o soluție extrem de importantă ca acest guvern să fie votat.

În ceea ce mă privește, eu n-am candidat niciodată cu PSD-ul și n-am făcut niciodată vreo alianță pentru a candida, deși mi s-a impus acest lucru și colegii mei o știu foarte bine la nivelul Biroului Permanent Național.

Ar trebui să fim conștienți cu toții că anul acesta, pentru toate autoritățile publice locale, a fost un dezastru. Faptul că bugetul s-a aprobat atât de târziu, faptul că n-am avut listă de investiții, faptul că n-am avut posibilitatea să facem procedurile de achiziție încă din ianuarie ne-au dus într-o situație critică. Lucrul acesta nu ar trebui să se mai întâmple. Și să dăm dovadă de responsabilitate cu adevărat.

Văd că cu toții clamăm acest parteneriat cu USR. Din contră, cred că nu avem nicio perspectivă și cred că ar trebui să ne căutăm noi valorile noastre și să identificăm lideri care au capacitatea să ducă partidul la nivelul la care trebuie în alegerile din anul 2028.

— a declarat Adrain Veștea/PNL Adrian Veștea, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Cred că suntem în punctul ăsta nu doar din cauza unei strategii greșite, parte din ea vă aparține. O parte a fost girată de Biroul Politic Național.

Vă spun, când ajunge un grup parlamentar să aibă 20% resurse traseiste... dintre ăia care v-au înjurat la moțiune și azi postează pe pagina Partidului Național Liberal fără niciun fel de jenă. Mie... știți? Mi se ridică pielea pe mine.

Dacă închideam ochii la pledoaria dumneavoastră, parcă eram la momentul la care președintele l-a desemnat pe Tomac. Așa aș fi crezut. Nu că suntem în al șaptelea ceas.

Lipirea integrală a etichetei de blocaj pe Ilie Bolojan și PNL ne duce în groapă de tot. Și așa suntem într-o situație complicată.

Domnule președinte, aici e un reproș pe care vi-l fac direct și dumneavoastră, și secretarului general. Vă rog de câteva luni să uniți falia asta dintre noi din partid.

Suntem într-un moment foarte sensibil. Și dumneavoastră conservați niște voci în spațiul public care în permanență aruncă cu zoaie. Partidul ăsta în opoziție nu va rezista decât dacă suntem toți la masă.

Primii care ne-au atacat în prima secundă când am anunțat că e posibil să votăm guvernul a fost USR-ul. Primul care a ieșit cu declarație că Bolojan s-a îndoit, s-a cocârjat pentru că l-au plimbat pe nu știu unde, a fost Drulă. Primii care simt politic momentul că trebuie să-și recupereze electoratul pe care Bolojan l-a confiscat este partidul numit USR, pe care noi acum încercăm să îl cocolim din toate punctele de vedere.

— a declarat Alina Gorghiu/PNL Alina Gorghiu, deputat PNL

Domnul președinte, vreau să ne spuneți clar cum veți vota, dacă veți vota acest guvern. Doi: sunt și liderii noștri de grup aici. Dacă votul va fi la fel, cu bilele la vedere și dacă vor sta colegi să ne filmeze și apoi să ne sancționeze și să ne elimine de pe grupurile de WhatsApp ale partidului. Și trei: ce obține PNL în schimbul responsabilității politice pe care și-o asumă?

În momentul în care intrăm în opoziție, noi din Parlament nu o să mai putem face absolut niciun proiect legislativ pentru binele românilor.

— a declarat Nicoleta Pauliuc/PNL Nicoleta Pauliuc, senator PNL
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