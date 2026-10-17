Stenograme PNL: Ilie Bolojan, atacat dur în ședința de partid VIDEO

Publicat 17 oct. 2026, 16:32 Actualizat 17 oct. 2026, 16:36 Sursă Realitatea PLUS

Tensiuni la cote maxime în ședința PNL. Noi stenograme incendiare arată cum Ilie Bolojan a fost contestat dur de propriii colegi. Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc îi reproșează șefului liberal că „ține în brațe” USR-ul și că a permis infiltrarea traseiștilor în partid. Cu toate că avertizează că trecerea în opoziție ar fi un dezastru pentru PNL, liderii liberali convin că noul Executiv condus de Niculescu trebuie votat în Parlament.

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