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Politica· 1 min citire
Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că a evitat funcția de premier. Critici dure și la adresa PSD
Siegfried Mureșan
Publicat20 oct. 2026, 08:22
SursăRealitatea PLUS
Siegfried Mureșan lansează un atac la adresa lui Sorin Grindeanu și a PSD, acuzându-i pe social-democrați că au evitat să își asume conducerea Guvernului într-un moment dificil pentru România. Potrivit acestuia, Grindeanu a fugit de funcția de premier atât timp cât exista posibilitatea să fie desemnat, iar abia după ce a aflat că nu va primi această responsabilitate a început să o ceară. Mureșan își susține criticile făcând trimitere la situația economică a țării din iunie 2025.
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