Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că a evitat funcția de premier. Critici dure și la adresa PSD

Publicat 20 oct. 2026, 08:22 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan lansează un atac la adresa lui Sorin Grindeanu și a PSD, acuzându-i pe social-democrați că au evitat să își asume conducerea Guvernului într-un moment dificil pentru România. Potrivit acestuia, Grindeanu a fugit de funcția de premier atât timp cât exista posibilitatea să fie desemnat, iar abia după ce a aflat că nu va primi această responsabilitate a început să o ceară. Mureșan își susține criticile făcând trimitere la situația economică a țării din iunie 2025.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica internadeclaratii Siegfried Muresan