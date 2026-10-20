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Politica· 1 min citire

Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că a evitat funcția de premier. Critici dure și la adresa PSD

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 oct. 2026, 08:22
SursăRealitatea PLUS

Siegfried Mureșan lansează un atac la adresa lui Sorin Grindeanu și a PSD, acuzându-i pe social-democrați că au evitat să își asume conducerea Guvernului într-un moment dificil pentru România. Potrivit acestuia, Grindeanu a fugit de funcția de premier atât timp cât exista posibilitatea să fie desemnat, iar abia după ce a aflat că nu va primi această responsabilitate a început să o ceară. Mureșan își susține criticile făcând trimitere la situația economică a țării din iunie 2025.

Siegfried Mureșan îi reproșează lui Grindeanu că a evitat funcția de premier

În contextul discuțiilor despre funcția de premier, Siegfried Mureșan a amintit de situația din iunie 2025, când, susține el, niciun reprezentant al PSD nu s-a grăbit să preia conducerea Guvernului. Acesta a invocat deficitul bugetar și riscurile financiare cu care se confrunta România la acel moment.

Niciun pesedist nu s-a înghesuit să fie premier în iunie 2025, când Marcel Ciolacu lăsase țara cu deficit de 9,3%, cu risc major de blocare a fondurilor europene și risc real de a intra în incapacitate de plată.

— a declarat Siegfried Mureșan.

Critici la adresa PSD. Mureșan acuză social-democrații că fug de la guvernare

Siegfried Mureșan nu s-a limitat la criticile adresate lui Sorin Grindeanu, ci și-a îndreptat acuzațiile către întregul PSD. Acesta consideră că social-democrații nu își schimbă niciodată comportamentul atunci când vine vorba despre asumarea guvernării. În opinia sa, reprezentanții partidului golesc cămara, după care fug de la guvernare.

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