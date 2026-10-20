Scandal la audierile miniștrilor! USR atacă după ce a fost la guvernare: „PSD este adevăratul sabotor al fondurilor europene”

Publicat 20 oct. 2026, 13:46 Sursă Realitatea PLUS

Audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Luca Niculescu au fost marcate marți, 20 octombrie, de tensiuni și schimburi de replici între parlamentari. La Comisia pentru Afaceri Europene, deputata USR Corina Atanasiu a lansat acuzații la adresa social-democraților, susținând că „PSD este adevăratul sabotor al fondurilor europene”. Discuțiile au avut loc în timpul audierii lui Mihai Ghigiu, propus pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Tensiunile au continuat și în comisiile de Sănătate și Juridică.

Distribuie articolul