Scandal la audierile miniștrilor! USR atacă după ce a fost la guvernare: „PSD este adevăratul sabotor al fondurilor europene”

Audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Luca Niculescu au fost marcate marți, 20 octombrie, de tensiuni și schimburi de replici între parlamentari. La Comisia pentru Afaceri Europene, deputata USR Corina Atanasiu a lansat acuzații la adresa social-democraților, susținând că „PSD este adevăratul sabotor al fondurilor europene”. Discuțiile au avut loc în timpul audierii lui Mihai Ghigiu, propus pentru funcția de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Tensiunile au continuat și în comisiile de Sănătate și Juridică.
Acuzații dure la adresa PSD în timpul audierilor pentru fondurile europene
În cadrul audierilor miniștrilor propuși în Guvernul Niculescu, Corina Atanasiu a criticat PSD în legătură cu gestionarea fondurilor europene. Deputata USR, formațiune care a făcut parte din Guvernul demis condus de Ilie Bolojan, a acuzat social-democrații de sabotaj. În timpul discuțiilor au fost aduse în atenție întârzierile înregistrate și sumele implicate, dar și situația unor hotărâri de guvern contestate. Schimburile de replici au avut loc în timpul audierii lui Mihai Ghigiu, propus să preia Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Replici acide și la Comisia de Sănătate. Rogobete și Ungureanu, schimb de ironii
Tensiuni au fost și la audierea lui Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății. În timpul discuțiilor, Rogobete a afirmat că și-a propus să fie foarte calm și că a băut un ceai de tei înainte de audiere, recomandându-le și celorlalți să facă același lucru. Ulterior, într-un schimb de replici cu Ungureanu, acesta l-a întrebat dacă este în sevraj pentru că nu ar mai fi făcut plângeri penale. Ungureanu i-a reproșat că îl jignește și i-a amintit de ceaiul de tei despre care vorbise anterior.
Nici audierea lui Radu Marinescu, propus pentru Ministerul Justiției, nu a fost lipsită de tensiuni. În cadrul Comisiei Juridice au avut loc schimburi de replici între participanți, într-o zi în care mai mulți miniștri desemnați de Luca Niculescu au fost audiați în Parlament. Discuțiile din comisiile pentru fonduri europene, Sănătate și Justiție au avut loc înaintea votului de învestitură programat marți, 20 octombrie, pentru noul Guvern.