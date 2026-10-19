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Politica· 2 min citire

România, în pericol să ajungă ca Franța? Bolojan avertizează asupra unui scenariu grav: servicii de bază în colaps

Ilie Bolojan, premierul demis.

Ilie Bolojan, premierul demis.

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Scris deRealitatea.NET
Publicat19 oct. 2026, 08:37
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan avertizează că România s-ar putea confrunta cu tensiuni sociale uriașe, asemănătoare celor din Franța, dacă serviciile de bază ar ajunge să nu mai funcționeze. Premierul interimar susține că o asemenea criză, peste care s-ar suprapune lipsa unui Guvern cu puteri depline și un Parlament fragmentat, ar putea avea urmări grave. Mai mult, Bolojan atrage atenția că oamenii și-ar putea pierde și mai mult încrederea în politicieni și în instituțiile statului, conform Realitatea PLUS.

Întrebat dacă România ar putea fi cuprinsă de proteste de amploarea celor din Franța, Ilie Bolojan a recunoscut că există asemănări între cele două țări, deși situațiile nu sunt identice. Premierul interimar spune că nu își dorește un asemenea scenariu, dar consideră că pericolul nu trebuie ignorat, mai ales într-o perioadă în care România se confruntă cu instabilitate politică.

Nu mi doresc o astfel de situație. Sigur, există diferențe puternice între Franța și România, dar sunt și anumite asemănări.

— a declarat Ilie Bolojan, premierul demis.

Acesta a explicat că o criză apărută într-un moment în care țara nu are un Guvern cu puteri depline ar putea provoca tensiuni sociale pe care România nu și le poate permite. În opinia sa, problemele ar deveni mult mai grave dacă ar fi afectate și serviciile de care oamenii depind în fiecare zi.

Bolojan avertizează că prăbușirea serviciilor de bază ar distruge încrederea în instituții

Premierul interimar a atras atenția că oprirea funcționării unor servicii esențiale ar putea avea consecințe serioase asupra societății. Oamenii și-ar putea pierde încrederea în cei care conduc țara, iar nemulțumirile ar putea crește. Bolojan susține că tocmai de aceea România are nevoie de soluții rapide și de un Guvern care să poată lua decizii.

Nu suntem în situația Franței, dar dacă am ajunge într-o situație în care servicii de bază ar colapsa, vă rog să vă gândiți ce s-ar întâmpla cu încrederea în această lume politică în instituții.

— a mai spus Ilie Bolojan.

Acesta a insistat că politicienii trebuie să contribuie la găsirea unor soluții, chiar și atunci când nu sunt direct responsabili pentru problemele apărute. În opinia sa, una dintre prioritățile perioadei următoare trebuie să fie formarea unui Guvern, pentru ca România să poată evita agravarea crizelor și apariția unor noi tensiuni sociale.

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