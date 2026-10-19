România, în pericol să ajungă ca Franța? Bolojan avertizează asupra unui scenariu grav: servicii de bază în colaps

Publicat 19 oct. 2026, 08:37 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan avertizează că România s-ar putea confrunta cu tensiuni sociale uriașe, asemănătoare celor din Franța, dacă serviciile de bază ar ajunge să nu mai funcționeze. Premierul interimar susține că o asemenea criză, peste care s-ar suprapune lipsa unui Guvern cu puteri depline și un Parlament fragmentat, ar putea avea urmări grave. Mai mult, Bolojan atrage atenția că oamenii și-ar putea pierde și mai mult încrederea în politicieni și în instituțiile statului, conform Realitatea PLUS.

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