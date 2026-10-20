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Politica· 1 min citire

PNL pierde încă un prefect! Anunțul făcut în fața colegilor: „Este o chestie firească, partidul a intrat în opoziție”

PNL

PNL

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 13:20

Stelian Dolha, prefectul județului Bistrița-Năsăud, și-a depus demisia din funcție după ce Partidul Național Liberal a decis să intre în opoziție. Anunțul a fost făcut marți, 20 octombrie, în cadrul ședinței Colegiului prefectural, unde liberalul a explicat că își încheie mandatul și că nu va mai conduce instituția începând de miercuri. Acesta a precizat că decizia este una firească în contextul schimbărilor politice și a anunțat unde își va continua activitatea după plecarea de la Prefectură.

Stelian Dolha a anunțat că și-a înaintat demisia încă de luni, 19 octombrie, către Cancelaria premierului. Liberalul a explicat că hotărârea are legătură cu intrarea PNL în opoziție și că, în aceste condiții, consideră normal să renunțe la conducerea instituției. Declarația a fost făcută în fața membrilor Colegiului prefectural, în cadrul ultimei ședințe la care a participat în calitate de prefect al județului Bistrița-Năsăud.

Este ultima ședință de Colegiu prefectural pe acest format, adică cu mine în calitate de prefect al județului Bistrița-Năsăud, pentru că mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului încă de ieri (luni - n.r.), către Cancelaria premierului, și începând de mâine nu o să mai fiu prefect al județului Bistrița-Năsăud. Este o chestie firească, partidul a intrat în opoziție și așa cred că trebuie să se întâmple lucrurile.

— a declarat Stelian Dolha.

Unde va lucra Stelian Dolha după plecarea de la Prefectură. Cine îi va lua locul

După încheierea mandatului de prefect, Stelian Dolha se va întoarce la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, instituție pe care a condus-o înainte de a prelua funcția de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Liberalul și-a anunțat revenirea în cadrul aceleiași ședințe de Colegiu prefectural în care a confirmat că a depus demisia și că își va încheia activitatea la conducerea Prefecturii Bistrița-Năsăud.

Până la numirea unui nou prefect, conducerea instituției va fi asigurată de subprefectul Atilla Decsei, care este și liderul organizației județene a UDMR. Acesta va prelua atribuțiile lui Stelian Dolha și va coordona activitatea Prefecturii Bistrița-Năsăud în perioada de interimat, după plecarea liberalului din funcție.

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