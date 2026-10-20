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Politica· 1 min citire
PNL pierde încă un prefect! Anunțul făcut în fața colegilor: „Este o chestie firească, partidul a intrat în opoziție”
PNL
Stelian Dolha, prefectul județului Bistrița-Năsăud, și-a depus demisia din funcție după ce Partidul Național Liberal a decis să intre în opoziție. Anunțul a fost făcut marți, 20 octombrie, în cadrul ședinței Colegiului prefectural, unde liberalul a explicat că își încheie mandatul și că nu va mai conduce instituția începând de miercuri. Acesta a precizat că decizia este una firească în contextul schimbărilor politice și a anunțat unde își va continua activitatea după plecarea de la Prefectură.
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