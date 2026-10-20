PNL pierde cel mai longeviv prefect din țară! Demisie după aproape șapte ani. Mesajul transmis la plecarea din funcție

Cel mai longeviv prefect din România și-a depus demisia, după aproape șapte ani petrecuți la conducerea instituției. Este vorba despre Nicolae Albu, prefectul județului Alba, care a decis să renunțe la funcție după ce Partidul Național Liberal a hotărât să intre în opoziție. Acesta și-a înaintat demisia luni, 19 octombrie, către Cancelaria Prim-Ministrului, iar marți a confirmat public plecarea. Liberalul consideră că retragerea sa reprezintă un gest firesc, în condițiile în care face parte dintr-o echipă politică.
Cel mai longeviv prefect din România a demisionat după aproape șapte ani
Nicolae Albu ocupa funcția de prefect al județului Alba din 11 decembrie 2019, fiind atât cel mai longeviv prefect din țară, cât și cel cu cel mai lung mandat din istoria județului. Demisia sa vine în contextul retragerii prefecților susținuți de PNL, după ce conducerea partidului a decis ca demnitarii liberali să își depună mandatele. Albu a explicat că respectă această hotărâre și că demisia reprezintă „un act firesc”, întrucât face parte dintr-o „echipă”.
După anunțul privind plecarea din funcție, Nicolae Albu a publicat și un mesaj pe Facebook, în care a vorbit despre perioada petrecută la conducerea Prefecturii Alba. Acesta a amintit de responsabilitățile pe care și le-a asumat în momentul învestirii, dar și de principiile după care și-a dorit să își desfășoare activitatea. Liberalul a transmis că își încheie mandatul cu recunoștință pentru experiența acumulată, pentru oamenii alături de care a lucrat și pentru lecțiile învățate de-a lungul celor aproape șapte ani, conform Agerpres.
Mesajul transmis de Nicolae Albu la plecarea din funcție
În mesajul său, fostul prefect a amintit de jurământul depus în decembrie 2019, când și-a asumat conducerea instituției. Acesta a vorbit despre respectarea legii, transparența administrativă și colaborarea cu autoritățile locale, principii pe care le-a prezentat drept priorități încă de la începutul mandatului. Totodată, le-a mulțumit celor care i-au fost alături pe parcursul activității sale.
La finalul mesajului, Nicolae Albu le-a urat succes celor care vor continua activitatea Instituției Prefectului Alba. Acesta și-a încheiat declarația cu un mesaj despre responsabilitatea exercitării unei funcții publice, afirmând că „funcţiile sunt trecătoare, dar respectul faţă de oameni, responsabilitatea şi dorinţa de a face bine rămân”.