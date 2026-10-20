PNL pierde cel mai longeviv prefect din țară! Demisie după aproape șapte ani. Mesajul transmis la plecarea din funcție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 14:21

Cel mai longeviv prefect din România și-a depus demisia, după aproape șapte ani petrecuți la conducerea instituției. Este vorba despre Nicolae Albu, prefectul județului Alba, care a decis să renunțe la funcție după ce Partidul Național Liberal a hotărât să intre în opoziție. Acesta și-a înaintat demisia luni, 19 octombrie, către Cancelaria Prim-Ministrului, iar marți a confirmat public plecarea. Liberalul consideră că retragerea sa reprezintă un gest firesc, în condițiile în care face parte dintr-o echipă politică.

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