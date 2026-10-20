Nicușor Dan, mesaj tranșant la forumul Rule of Law: „O mie de voci care acoperă o voce legitimă”, pe rețelele de socializare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 15:48

Președintele Nicușor Dan atrage atenția asupra influenței pe care rețelele sociale o au asupra democrației și avertizează că a devenit extrem de ieftin ca numeroase voci plătite să acopere opiniile legitime din spațiul public. Într-un mesaj publicat marți, 20 octombrie, după participarea la forumul Rule of Law, șeful statului a vorbit despre necesitatea protejării libertății de exprimare și de asociere, dar și despre importanța dialogului și a compromisului într-o societate în care opiniile sunt tot mai polarizate.

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