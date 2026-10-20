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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, mesaj tranșant la forumul Rule of Law: „O mie de voci care acoperă o voce legitimă”, pe rețelele de socializare

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 15:48

Președintele Nicușor Dan atrage atenția asupra influenței pe care rețelele sociale o au asupra democrației și avertizează că a devenit extrem de ieftin ca numeroase voci plătite să acopere opiniile legitime din spațiul public. Într-un mesaj publicat marți, 20 octombrie, după participarea la forumul Rule of Law, șeful statului a vorbit despre necesitatea protejării libertății de exprimare și de asociere, dar și despre importanța dialogului și a compromisului într-o societate în care opiniile sunt tot mai polarizate.

Nicușor Dan, avertisment despre influența rețelelor sociale asupra democrației

În mesajul publicat pe platforma X, Nicușor Dan a prezentat comunicarea pe rețelele sociale drept cea mai puternică provocare cu care se confruntă democrația în prezent. Șeful statului a ridicat problema păstrării principiului potrivit căruia fiecare persoană trebuie să aibă o voce și un vot, fără ca libertatea de exprimare sau dreptul la asociere să fie afectate. Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre democrație și valorile sale, temă abordată de președinte și în alte intervenții publice.

Cea mai puternică provocare cu care se confruntă democrația în aceste zile este comunicarea pe rețelele sociale. Acesta este unul dintre mesajele pe care am ținut să le transmit astăzi cu prilejul discuțiilor privind statul de drept în cadrul forumului Rule of Law. Cum facem ca principiul fundamental al democrației, „o persoană, o voce, un vot”, să fie păstrat, fără a afecta libertatea de expresie și de asociere? Constatăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care acoperă o voce legitimă și asta este o chestiune la care fiecare dintre noi, preocupați de democrație și de statul de drept, trebuie să reflectăm.

— a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Nicușor Dan vorbește despre nevoia de dialog și compromis. Ce spune despre statul de drept

Președintele a abordat și modul în care ar trebui să funcționeze instituțiile într-un stat democratic, insistând asupra necesității unor mecanisme care să reglementeze corect relațiile dintre cetățeni și autorități. Nicușor Dan a subliniat că protestele și exprimarea nemulțumirilor sunt mijloace democratice legitime, dar că dialogul și compromisul sunt necesare pentru obținerea unui consens. Totodată, acesta a vorbit despre riscul ca diferitele grupuri din societate să rămână izolate în propriile opinii.

Un stat de drept nu poate să existe fără aspirația societății către mecanisme care să reglementeze în mod just relațiile între oameni, stat, instituții. Și protestul, și strigătul sunt mijloace democratice legitime, și ele trebuie să fie folosite, numai că este nevoie și de dialog, și de compromis pentru consens.

Altfel, avem o societate în care fiecare bulă rămâne cu strigătul ei, fapt care nu poate să ofere premisele unei construcții democratice care să pună în acord instituții, reguli cu aspirațiile oamenilor. Statul de drept înseamnă, într-un limbaj mai accesibil, domnia legii. Este important să creăm o societate în care instituțiile se controlează între ele, astfel încât să prevină derapajele, să se ajute unele pe altele să funcționeze mai bine, în beneficiul cetățeanului.

— a mai transmis Nicușor Dan.
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