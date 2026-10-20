Luca Niculescu, mesaj din Parlament despre criza politică: „E ușor să pui etichete. E mai greu să găsești explicații”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 15:39

Luca Niculescu a declarat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline după luni de criză politică și că oamenii așteaptă soluții pentru oprirea risipei, temperarea creșterii prețurilor și protejarea economiei. În mesajul său, el a pledat pentru dialog și a susținut că disputele politice trebuie urmate de acțiuni, nu de noi schimburi de replici.

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