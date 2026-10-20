Luca Niculescu, mesaj din Parlament despre criza politică: „E ușor să pui etichete. E mai greu să găsești explicații”

Luca Niculescu a declarat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline după luni de criză politică și că oamenii așteaptă soluții pentru oprirea risipei, temperarea creșterii prețurilor și protejarea economiei. În mesajul său, el a pledat pentru dialog și a susținut că disputele politice trebuie urmate de acțiuni, nu de noi schimburi de replici.
Luca Niculescu: Oamenii așteaptă răspunsuri despre prețuri, risipă și economie
Niculescu a enumerat principalele întrebări la care, în opinia sa, cetățenii așteaptă răspunsuri: cum poate fi oprită risipa, cum poate fi limitată creșterea prețurilor și ce măsuri sunt necesare pentru protejarea economiei.
El a vorbit și despre nevoia unei mai bune funcționări a statului, despre care a spus că „a lăsat prea des impresia că funcționează pentru sine, nu doar pentru cetățeni”.
În același mesaj, Luca Niculescu a subliniat că dezbaterile și criticile sunt firești într-o democrație, chiar și atunci când tonul discuțiilor devine mai apăsat.
Promisiune de dialog și răspunsuri la întrebările legitime
Luca Niculescu a afirmat că nu intenționează să intre în schimbul de replici tăioase și că va rămâne deschis dialogului, oferind clarificări la întrebările legitime pe care le va primi.
Totodată, el a susținut că răspunsul la critici trebuie să se concretizeze în acțiuni.
În încheiere, acesta a insistat asupra necesității unui executiv cu puteri depline, invocând perioada prelungită de instabilitate: „România are nevoie de un guvern cu puteri depline după atâtea și atâtea luni de criză politică”.