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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, mesaj din Parlament despre criza politică: „E ușor să pui etichete. E mai greu să găsești explicații”

Luca Niculescu (foto: Inquam Photos)

Luca Niculescu (foto: Inquam Photos)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 15:39

Luca Niculescu a declarat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline după luni de criză politică și că oamenii așteaptă soluții pentru oprirea risipei, temperarea creșterii prețurilor și protejarea economiei. În mesajul său, el a pledat pentru dialog și a susținut că disputele politice trebuie urmate de acțiuni, nu de noi schimburi de replici.

Românii care se uită azi la noi nu așteaptă o nouă rundă de replici politice sau apărarea unor etichete. Am văzut că s-au pus multe etichete azi. E ușor să pui etichete. E cel mai ușor să pui etichete. E mai greu să găsești explicații

— a declarat Luca Niculescu

Luca Niculescu: Oamenii așteaptă răspunsuri despre prețuri, risipă și economie

Niculescu a enumerat principalele întrebări la care, în opinia sa, cetățenii așteaptă răspunsuri: cum poate fi oprită risipa, cum poate fi limitată creșterea prețurilor și ce măsuri sunt necesare pentru protejarea economiei.

El a vorbit și despre nevoia unei mai bune funcționări a statului, despre care a spus că „a lăsat prea des impresia că funcționează pentru sine, nu doar pentru cetățeni”.

În același mesaj, Luca Niculescu a subliniat că dezbaterile și criticile sunt firești într-o democrație, chiar și atunci când tonul discuțiilor devine mai apăsat.

Asta este democrația. Așa sună democrația. Ne place, nu ne place, suntem de acord, nu suntem de acord, așa este

— a declarat Luca Niculescu

Promisiune de dialog și răspunsuri la întrebările legitime

Luca Niculescu a afirmat că nu intenționează să intre în schimbul de replici tăioase și că va rămâne deschis dialogului, oferind clarificări la întrebările legitime pe care le va primi.

Evident, nu sunt un politician, nu voi intra în această sarabandă a replicilor tăioase, pe unele le-am apreciat sincer, pentru că aveau mult umor, dar în mine veți găsi întotdeauna un partener, un partener pe dialog

— a declarat Luca Niculescu

Totodată, el a susținut că răspunsul la critici trebuie să se concretizeze în acțiuni.

Criticile, temerile, dezbaterile sunt firești într-o democrație, dar diferența pe care o vom aduce este că nu răspundem la aceste replici prin alte replici, ci prin acțiune

— a declarat Luca Niculescu

În încheiere, acesta a insistat asupra necesității unui executiv cu puteri depline, invocând perioada prelungită de instabilitate: „România are nevoie de un guvern cu puteri depline după atâtea și atâtea luni de criză politică”.

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