Kelemen Hunor, înaintea votului de învestitură a Guvernului Niculescu: ”Nu am nicio emoție, trece”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 oct. 2026, 14:26

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că nu are emoții în privința votului din Parlament și că Guvernul Luca Niculescu va trece. Acesta a precizat că, din informațiile pe care le are, câțiva liberali nu vor fi prezenți la vot pentru a evita să voteze împotrivă, însă acest lucru nu va schimba rezultatul final.

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