Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Kelemen Hunor, înaintea votului de învestitură a Guvernului Niculescu: ”Nu am nicio emoție, trece”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 oct. 2026, 14:26

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că nu are emoții în privința votului din Parlament și că Guvernul Luca Niculescu va trece. Acesta a precizat că, din informațiile pe care le are, câțiva liberali nu vor fi prezenți la vot pentru a evita să voteze împotrivă, însă acest lucru nu va schimba rezultatul final.

Kelemen Hunor: Nu am nicio emoţie, trece

”Nu am nicio emoţie, trece”

— a declarat Kelemen Hunor., despre votul din Parlament pentru Guvernul Luca Niculescu.

Cât despre votul liberalilor nemulţumiţi, Kelemen Hunor a spus: ”Sunt câţiva, am înţeles, care nu vor veni la vot, ca să nu voteze împotrivă, dar nu schimbă în niciun fel scorul final”, a arătat el.

Va depinde enorm de mult cum va dialoga Luca Niculescu şi miniştrii cu PNL, cu USR, cu UDMR, cu cei care nu sunt în guvern, fiindcă nu va avea majoritate. Pentru orice proiecte, pentru oine ordonanţă de urgenţă, pentru orice politică publică, trebuie să aibă un dialog cu cineva, trebuie să găsească o majoritate, şi va depinde cum va purta acest dialog şi ce decizii vor lua. Din punctul meu de vedere, cel puţin aşa cum consider eu, trebuie să dăm o perioadă de şase luni de zile. Asta ar însemna că noi, până în aprilie, până în mai, nu depunem moţiune de cenzură, nu votăm moţiune de cenzură, dacă guvernul respectă angajamentele

— a mai spus președintele UDMR.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe