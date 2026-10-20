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Politica· 1 min citire
Kelemen Hunor, înaintea votului de învestitură a Guvernului Niculescu: ”Nu am nicio emoție, trece”
FOTO: Arhivă
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că nu are emoții în privința votului din Parlament și că Guvernul Luca Niculescu va trece. Acesta a precizat că, din informațiile pe care le are, câțiva liberali nu vor fi prezenți la vot pentru a evita să voteze împotrivă, însă acest lucru nu va schimba rezultatul final.
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