Ilie Bolojan ar fi lăsat în urmă datorii uriașe! 3 miliarde de euro pentru lucrări neachitate și alte miliarde necesare la buget

Publicat 20 oct. 2026, 09:24 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan ar fi lăsat statul român cu datorii de aproximativ 3 miliarde de euro pentru lucrări de investiții deja realizate, dar care nu au fost plătite. Potrivit surselor Realitatea PLUS, restanțele ar viza proiecte finanțate prin PNRR, Programul Anghel Saligny și Compania Națională de Investiții. În același timp, bugetul ar avea nevoie de încă 12 miliarde de lei la rectificare pentru a asigura funcționarea instituțiilor publice până la sfârșitul anului, dar și de fonduri suplimentare pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

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