Ilie Bolojan ar fi lăsat în urmă datorii uriașe! 3 miliarde de euro pentru lucrări neachitate și alte miliarde necesare la buget

Ilie Bolojan ar fi lăsat statul român cu datorii de aproximativ 3 miliarde de euro pentru lucrări de investiții deja realizate, dar care nu au fost plătite. Potrivit surselor Realitatea PLUS, restanțele ar viza proiecte finanțate prin PNRR, Programul Anghel Saligny și Compania Națională de Investiții. În același timp, bugetul ar avea nevoie de încă 12 miliarde de lei la rectificare pentru a asigura funcționarea instituțiilor publice până la sfârșitul anului, dar și de fonduri suplimentare pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Datorii de 3 miliarde de euro pentru lucrări deja executate, dar neachitate
Potrivit surselor Realitatea PLUS, la finalul mandatului lui Ilie Bolojan, statul ar avea de achitat aproximativ 3 miliarde de euro pentru investiții realizate prin PNRR, Programul Anghel Saligny și Compania Națională de Investiții. Este vorba despre constructori care ar fi efectuat deja lucrările și ar fi suportat din propriile fonduri cheltuielile pentru materiale, salarii și utilaje, fără să își fi primit banii de la stat. Sumele reprezintă, potrivit informațiilor prezentate, plăți restante pentru proiecte aflate în derulare.
Situația ar pune o presiune financiară uriașă asupra companiilor care așteaptă să își recupereze banii. Sursele citate arată că firmele care au emis facturi, dar nu au încasat contravaloarea acestora, pot ajunge să plătească TVA înainte să primească banii de la beneficiar, dacă nu aplică sistemul TVA la încasare. În aceste condiții, lipsa plăților ar putea duce inclusiv la blocarea unor șantiere, în cazul constructorilor care nu mai dispun de fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor.
O altă problemă semnalată privește lucrările care ar fi fost deja executate, dar pentru care emiterea facturilor a fost amânată. Această practică ar putea ascunde dimensiunea reală a obligațiilor financiare ale statului, dacă sumele respective nu sunt înregistrate corespunzător. Astfel, pe lângă facturile deja emise și neachitate, ar putea exista și lucrări realizate pentru care plățile nu au fost încă evidențiate în totalitate, potrivit informațiilor prezentate.
Statul mai are nevoie de 12 miliarde de lei la rectificarea bugetară
Pe lângă restanțele pentru investiții, statul are nevoie de fonduri suplimentare pentru a asigura funcționarea instituțiilor publice până la sfârșitul anului. Potrivit informațiilor prezentate, la rectificarea bugetară ar trebui alocate încă 12 miliarde de lei pentru acoperirea cheltuielilor acestora. În același timp, este nevoie de bani și pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în condițiile în care bugetul trebuie să acopere obligațiile financiare rămase pentru ultimele luni ale anului.
Alte miliarde de lei pentru litigiul cu Pfizer și drepturile salariale ale magistraților
Sursele politice citate de Realitatea PLUS susțin că obligațiile financiare ale statului nu se opresc la investițiile neachitate și la banii necesari pentru funcționarea instituțiilor publice. România ar trebui să gestioneze și plata litigiului cu Pfizer, pentru care este vehiculată suma de 3,4 miliarde de lei. La aceasta se adaugă aproape 13 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță de magistrați, sume care se află, de asemenea, printre obligațiile financiare menționate de sursele politice.