Guvernul Luca Niculescu intră în pâine chiar în seara învestiturii. Presa va avea din nou acces la ședințele Executivului

Premierul Luca Niculescu a anunțat marți, 20 octombrie, că noul Executiv își va începe activitatea în aceeași seară în care a primit votul de învestitură din partea Parlamentului.
După 168 de zile de criză politică, noul Guvern condus de Luca Niculescu își începe activitatea marți seară, la Palatul Victoria, cu o schimbare privind accesul presei la ședințele Executivului. Jurnaliștii vor putea asista din nou la începutul reuniunilor, așa cum se întâmpla înainte ca această practică să fie interzisă.
Premierul a anunțat că prima ședință de Guvern va avea loc în seara zilei de 20 octombrie, după ce Parlamentul a votat învestirea Cabinetului. Niculescu le-a mulțumit parlamentarilor care au susținut noul Executiv și a subliniat că România iese astfel dintr-o perioadă de aproape șase luni de criză politică.
Presa revine la ședințele de Guvern după un an și patru luni
Prima reuniune a Cabinetului Luca Niculescu marchează și revenirea accesului jurnaliștilor la începutul ședințelor de Guvern. Potrivit informațiilor prezentate, este pentru prima dată în ultimul an și patru luni când presa poate participa la o astfel de reuniune, după instalarea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria.
Accesul presei la începutul ședințelor era o practică obișnuită înainte de introducerea restricției. Odată cu instalarea noului premier, această regulă este reluată, într-un semn de transparență la nivelul Executivului.
Există, de asemenea, posibilitatea ca Luca Niculescu să transmită un mesaj la începutul primei ședințe, care ar putea fi urmărit și în direct.
Prima ședință a Cabinetului, programată la Palatul Victoria
Potrivit programului oficial transmis de Guvernul României pentru marți, 20 octombrie 2026, membrii Cabinetului condus de Luca Niculescu sunt așteptați la Palatul Victoria pentru prima reuniune a Executivului.
Agenda premierului cuprinde sosirea membrilor Guvernului, prima ședință a Cabinetului, fotografia oficială de grup și o conferință de presă susținută de Luca Niculescu.
Prima reuniune are loc în aceeași seară în care Parlamentul a votat învestirea noului Guvern, marcând începutul activității Executivului după cele 168 de zile de criză politică.