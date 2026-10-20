Guvernul Luca Niculescu depune jurământul la Cotroceni, la ora 19:00. Începe oficial mandatul noului Executiv

Membrii noului guvern cu puteri depline, condus de Luca Niculescu, vor depune marți seară, de la ora 19:00, jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în cadrul ceremoniei care marchează instalarea oficială a noului Executiv.
Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție a membrilor Guvernului României va avea loc marți, 20 octombrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială pe pagina oficială.
Evenimentul are loc după ce Cabinetul condus de Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului, obținând 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”.
Potrivit informațiilor obținute de Realitatea Plus, după ceremonia de la Palatul Cotroceni, premierul Luca Niculescu va susține o conferință de presă, iar apoi noul Cabinet se va reuni la Palatul Victoria pentru prima ședință de guvern.
Totodată, de miercuri, 21 octombrie, va începe procesul de predare-primire a mandatelor la ministere, noii membri ai Cabinetului urmând să preia oficial atribuțiile de la miniștrii interimari sau de la foștii titulari ai portofoliilor.
Instalarea Guvernului Niculescu deschide astfel o nouă etapă politică, Executivul fiind așteptat să înceapă imediat implementarea programului de guvernare și gestionarea principalelor dosare economice și administrative aflate pe agenda statului.
Învestirea noului Executiv marchează încheierea unei crize politice care s-a întins pe parcursul a mai bine de cinci luni, perioadă în care România a fost administrată de guverne interimare, iar mai multe formule de guvernare au eșuat înainte de a obține sprijinul necesar în Legislativ.