Guvernul Luca Niculescu depune jurământul la Cotroceni, la ora 19:00. Începe oficial mandatul noului Executiv

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 20 oct. 2026, 17:14

Membrii noului guvern cu puteri depline, condus de Luca Niculescu, vor depune marți seară, de la ora 19:00, jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în cadrul ceremoniei care marchează instalarea oficială a noului Executiv.

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