Grindeanu, atac la Ilie Bolojan în Parlament: „La tăieri, guvernarea Bolojan a avut spor”

Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, marți, 20 octombrie, în Parlament, în timpul dezbaterilor pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Liderul PSD a criticat măsurile de austeritate ale fostului premier și a acuzat guvernarea PNL-USR că a lăsat în urmă probleme economice și financiare. Grindeanu a anunțat că social-democrații vor vota noul Executiv, însă a avertizat că PSD nu își va asuma eșecurile pe care le atribuie fostului Cabinet și că acestea vor fi prezentate public.
Sorin Grindeanu și-a început discursul din Parlament cu un mesaj direct la adresa fostului premier. Liderul PSD a criticat măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan și a acuzat PNL și USR că au fost preocupate de lupta pentru putere, în timp ce bolnavii s-au confruntat cu lipsa tratamentelor. Acesta a explicat că PSD va susține instalarea Guvernului Niculescu, dar nu va administra ceea ce consideră a fi eșecul fostei guvernări.
Grindeanu a continuat atacurile la adresa lui Ilie Bolojan, criticând rezultatele fostului Executiv. Liderul social-democraților a amintit declarațiile fostului premier despre riscul ca România să intre în incapacitate de plată și despre necesitatea formării unui nou Guvern pentru evitarea colapsului. Acesta a susținut că măsurile luate în timpul mandatului lui Bolojan au afectat economia și nivelul de trai al populației, insistând că reducerea deficitului bugetar nu trebuie realizată prin noi măsuri de austeritate.
Grindeanu cere un audit al finanțelor publice. Mesaj direct pentru Luca Niculescu
În discursul susținut la votul de învestitură, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat să prezinte situația reală a bugetului, inclusiv facturile neachitate și investițiile blocate. Liderul PSD a solicitat un audit urgent al finanțelor publice și a prezentat primele măsuri pe care social-democrații le propun noului Cabinet. Acesta a vorbit despre necesitatea unei rectificări bugetare care să asigure funcționarea spitalelor și a autorităților locale, dar și despre plata firmelor care au executat lucrări pentru stat și care încă își așteaptă banii.
Sorin Grindeanu a prezentat și măsurile economice pe care PSD dorește să le susțină în perioada următoare. Printre acestea se numără un pachet de patru miliarde de euro destinat industriei, întreprinderilor mici și mijlocii, capitalului autohton și tehnologiei. Liderul social-democrat a insistat și asupra obligației statului de a-și achita datoriile către firme și cetățeni, în condițiile în care numeroși constructori așteaptă plățile pentru lucrările deja executate.
„Al doilea pas: punem producția și investițiile în mișcare. Propunem un pachet de patru miliarde de euro de sprijin pentru industrie, IMM-uri, capital autohton și tehnologie. Asta înseamnă venituri mai mari la buget și o economie mai solidă.” În privința reformei administrației publice, Grindeanu a cerut verificarea cheltuielilor instituțiilor și identificarea zonelor în care există risipă. Acesta a propus ca, în primele șase luni de guvernare, fiecare ministru să prezinte măsuri concrete de reorganizare și economiile care pot fi realizate. Totodată, liderul PSD a vorbit despre necesitatea evaluării activității ANAF, inclusiv în ceea ce privește combaterea marii evaziuni fiscale.
Atacuri dure și la adresa PNL și USR. Grindeanu le cere liberalilor să susțină noul Guvern
Sorin Grindeanu nu s-a limitat la criticile adresate lui Ilie Bolojan, ci a atacat și USR, partid pe care l-a acuzat că a venit la guvernare cu promisiuni de reformă, competență și integritate, dar că nu a obținut rezultatele anunțate. Liderul PSD a cerut explicații pentru situațiile de la șantierele Mangalia și Sadu, de la Romaero și pentru contractele încheiate prin programul SAFE. Acesta a susținut că social-democrații vor cere prezentarea publică a contractelor și deciziilor luate în aceste cazuri.
În același discurs, Grindeanu le-a transmis liberalilor că PSD a contribuit de mai multe ori la formarea majorităților parlamentare care au susținut premieri PNL. Acesta a amintit că liberalii se află de șapte ani la guvernare și le-a cerut să întoarcă sprijinul primit de la social-democrați prin votarea noului Cabinet.
Și electoratul de dreapta își dorește la fel de mult schimbarea direcției acestei țări. Vă asigur că toți antreprenorii falimentați, toți românii cu profesii liberale sărăciți și toți tinerii din România cărora le-ați tăiat bursele vor aprecia acest vot.”
La finalul discursului, Sorin Grindeanu i-a transmis lui Luca Niculescu că PSD va susține noul Guvern, dar că rezultatele Executivului vor fi evaluate după primele șase luni de mandat. Liderul social-democraților a insistat că noua echipă trebuie să prezinte rezultate concrete și să schimbe direcția economică a țării.