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Politica· 4 min citire

Grindeanu, atac la Ilie Bolojan în Parlament: „La tăieri, guvernarea Bolojan a avut spor”

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Sorin Grindeanu, liderul PSD

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 15:22

Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, marți, 20 octombrie, în Parlament, în timpul dezbaterilor pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Liderul PSD a criticat măsurile de austeritate ale fostului premier și a acuzat guvernarea PNL-USR că a lăsat în urmă probleme economice și financiare. Grindeanu a anunțat că social-democrații vor vota noul Executiv, însă a avertizat că PSD nu își va asuma eșecurile pe care le atribuie fostului Cabinet și că acestea vor fi prezentate public.

Sorin Grindeanu și-a început discursul din Parlament cu un mesaj direct la adresa fostului premier. Liderul PSD a criticat măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan și a acuzat PNL și USR că au fost preocupate de lupta pentru putere, în timp ce bolnavii s-au confruntat cu lipsa tratamentelor. Acesta a explicat că PSD va susține instalarea Guvernului Niculescu, dar nu va administra ceea ce consideră a fi eșecul fostei guvernări.

Vă dau o primă veste bună: GUVERNUL BOLOJAN PLEACĂ! Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor! Iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm țara blocată în criza și haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo. Timp de șase luni, PNL-USR s-au luptat pentru PUTERE, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru VIAȚĂ. Fără tratamente!

ACEST LUCRU TREBUIE SĂ SE OPREASCĂ AZI! Partidul Social Democrat a ales RESPONSABILITATEA. Votăm azi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție. Dar să fie clar: NU VOM ADMINISTRA EȘECUL lui Ilie Bolojan și al DREPTEI! Îl vom EXPUNE public, din prima zi. Acesta este angajamentul meu în fața românilor!

— a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a continuat atacurile la adresa lui Ilie Bolojan, criticând rezultatele fostului Executiv. Liderul social-democraților a amintit declarațiile fostului premier despre riscul ca România să intre în incapacitate de plată și despre necesitatea formării unui nou Guvern pentru evitarea colapsului. Acesta a susținut că măsurile luate în timpul mandatului lui Bolojan au afectat economia și nivelul de trai al populației, insistând că reducerea deficitului bugetar nu trebuie realizată prin noi măsuri de austeritate.

Performanța guvernului Bolojan a fost sintetizată perfect chiar de către premierul demis. Ilie Bolojan și-a început mandatul avertizând că România riscă incapacitatea de plată și l-a încheiat apoteotic spunând că e nevoie de un nou Guvern pentru a evita colapsul. Așadar, de la incapacitate de plată la colaps- acesta este adevăratul bilanț al d-lui Bolojan.

Avem o economie care are nevoie azi de oxigen și familii care nu mai suportă austeritatea. Reducerea deficitului este absolut necesară. PSD își asumă pe deplin acest obiectiv. Vom respecta toate angajamentele pe care le avem cu agențiile de rating și partenerii noștri europeni. Dar nu vom reduce deficitul prin sărăcirea românilor și sufocarea economiei. La tăieri, guvernarea Bolojan a avut spor. La relansare, a eșuat lamentabil. Acum trebuie să reconstruim o economie puternică, să reducem cu adevărat risipa și să începem reforma administrației publice! Și vă asigur că asta vom face din prima zi!

— a mai spus liderul PSD, în Parlament.

Grindeanu cere un audit al finanțelor publice. Mesaj direct pentru Luca Niculescu

În discursul susținut la votul de învestitură, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat să prezinte situația reală a bugetului, inclusiv facturile neachitate și investițiile blocate. Liderul PSD a solicitat un audit urgent al finanțelor publice și a prezentat primele măsuri pe care social-democrații le propun noului Cabinet. Acesta a vorbit despre necesitatea unei rectificări bugetare care să asigure funcționarea spitalelor și a autorităților locale, dar și despre plata firmelor care au executat lucrări pentru stat și care încă își așteaptă banii.

Prima dată trebuie să spuneți țării adevărul despre buget. Câți bani avem. Ce facturi sunt neachitate. Și ce investiții sunt blocate. Avem nevoie urgent de un audit al finanțelor publice, pentru ca mai apoi să luăm măsuri. Propunem un plan în trei pași pentru România. Iar fiecare trebuie început ACUM.

Primul: stabilizăm finanțele și asigurăm funcționarea țării. Rectificarea bugetară trebuie să răspundă urgențelor. Spitalele au nevoie de resurse. Autoritățile locale au plăți de făcut. Firmele care au lucrat pentru stat își așteaptă banii. Pregătirea pentru iarnă cere decizii rapide. La fel și bugetul pentru 2027. Susținem reluarea indexării pensiilor din 2027 conform legii și eliminarea CASS pentru mame și veterani, în condițiile stabilite prin programul de guvernare.

— a mai explicat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a prezentat și măsurile economice pe care PSD dorește să le susțină în perioada următoare. Printre acestea se numără un pachet de patru miliarde de euro destinat industriei, întreprinderilor mici și mijlocii, capitalului autohton și tehnologiei. Liderul social-democrat a insistat și asupra obligației statului de a-și achita datoriile către firme și cetățeni, în condițiile în care numeroși constructori așteaptă plățile pentru lucrările deja executate.

„Al doilea pas: punem producția și investițiile în mișcare. Propunem un pachet de patru miliarde de euro de sprijin pentru industrie, IMM-uri, capital autohton și tehnologie. Asta înseamnă venituri mai mari la buget și o economie mai solidă.” În privința reformei administrației publice, Grindeanu a cerut verificarea cheltuielilor instituțiilor și identificarea zonelor în care există risipă. Acesta a propus ca, în primele șase luni de guvernare, fiecare ministru să prezinte măsuri concrete de reorganizare și economiile care pot fi realizate. Totodată, liderul PSD a vorbit despre necesitatea evaluării activității ANAF, inclusiv în ceea ce privește combaterea marii evaziuni fiscale.

Al treilea pas: modernizăm statul. Statul trebuie să înceapă cu propria risipă. Cu instituțiile care se suprapun. Cu achizițiile prea scumpe. Cu programele care consumă bani fără rezultate. În primele șase luni cerem auditarea cheltuielilor și propuneri concrete de reorganizare. Fiecare ministru trebuie să poată explica ce păstrează, ce schimbă și cât economisește. ANAF trebuie evaluat după rezultate, inclusiv în combaterea marii evaziuni. Contribuabilul corect are nevoie de servicii mai simple și de reguli aplicate egal. Așa vor simți oamenii reforma: prin timp câștigat, servicii accesibile și probleme rezolvate.

— a mai declarat Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Atacuri dure și la adresa PNL și USR. Grindeanu le cere liberalilor să susțină noul Guvern

Sorin Grindeanu nu s-a limitat la criticile adresate lui Ilie Bolojan, ci a atacat și USR, partid pe care l-a acuzat că a venit la guvernare cu promisiuni de reformă, competență și integritate, dar că nu a obținut rezultatele anunțate. Liderul PSD a cerut explicații pentru situațiile de la șantierele Mangalia și Sadu, de la Romaero și pentru contractele încheiate prin programul SAFE. Acesta a susținut că social-democrații vor cere prezentarea publică a contractelor și deciziilor luate în aceste cazuri.

În același discurs, Grindeanu le-a transmis liberalilor că PSD a contribuit de mai multe ori la formarea majorităților parlamentare care au susținut premieri PNL. Acesta a amintit că liberalii se află de șapte ani la guvernare și le-a cerut să întoarcă sprijinul primit de la social-democrați prin votarea noului Cabinet.

Doamnelor și domnilor de la PNL, În aceste zile, se împlinesc fix 7 ani de când sunteți FĂRĂ PAUZĂ la guvernare, deși nu ați câștigat niciodată alegerile! PATRU premieri liberali au ajuns la putere cu voturile PSD. Să fim sinceri: PSD a fost de multe ori pentru voi Crucea Roșie. Uneori am acceptat compromisuri grele și v-am luat pe liste comune pentru a vă salva sigla istorică a partidului. Am construit împreună majorități și am asigurat stabilitate atunci când am considerat că interesul țării o cere. Astăzi, a venit momentul să întoarceți acest sprijin.

— a mai transmis Sorin Grindeanu.

Și electoratul de dreapta își dorește la fel de mult schimbarea direcției acestei țări. Vă asigur că toți antreprenorii falimentați, toți românii cu profesii liberale sărăciți și toți tinerii din România cărora le-ați tăiat bursele vor aprecia acest vot.”

La finalul discursului, Sorin Grindeanu i-a transmis lui Luca Niculescu că PSD va susține noul Guvern, dar că rezultatele Executivului vor fi evaluate după primele șase luni de mandat. Liderul social-democraților a insistat că noua echipă trebuie să prezinte rezultate concrete și să schimbe direcția economică a țării.

Domnule prim-ministru desemnat, Aveți un program. Aveți o echipă. Și aveți un PSD motivat să schimbe lucrurile. Peste șase luni, vom pune cu toții pe masă rezultatele și vom face împreună evaluarea Guvernului. Și vă asigur că cea mai corectă evaluare va fi făcută prin ce livrăm oamenilor.

— a încheiat liderul PSD.
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