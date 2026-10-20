Grindeanu, atac la Ilie Bolojan în Parlament: „La tăieri, guvernarea Bolojan a avut spor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 15:22

Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, marți, 20 octombrie, în Parlament, în timpul dezbaterilor pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Liderul PSD a criticat măsurile de austeritate ale fostului premier și a acuzat guvernarea PNL-USR că a lăsat în urmă probleme economice și financiare. Grindeanu a anunțat că social-democrații vor vota noul Executiv, însă a avertizat că PSD nu își va asuma eșecurile pe care le atribuie fostului Cabinet și că acestea vor fi prezentate public.

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