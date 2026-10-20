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Politica· 1 min citire
Florin Manole, atac la USR: „V-aș da factura de la Pfizer, că ne apasă pe toți”
Florin Manole
Publicat20 oct. 2026, 15:47
Actualizat20 oct. 2026, 15:50
SursăRealitatea PLUS
Florin Manole a lansat un atac la adresa USR, într-un mesaj în care a făcut referire la diploma de studii a lui Ionuț Moșteanu, la presupuse echipamente produse pentru Rusia, la dosarul Colterm și la factura Pfizer. „V-aș da multe”, a afirmat acesta, susținând că multora dintre cei cărora li se adresează le place „acest stil de dezbatere publică”.
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