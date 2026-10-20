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Politica· 1 min citire

Florin Manole, atac la USR: „V-aș da factura de la Pfizer, că ne apasă pe toți”

Florin Manole

Florin Manole

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Scris deDarius Stănescu
Publicat20 oct. 2026, 15:47
Actualizat20 oct. 2026, 15:50
SursăRealitatea PLUS

Florin Manole a lansat un atac la adresa USR, într-un mesaj în care a făcut referire la diploma de studii a lui Ionuț Moșteanu, la presupuse echipamente produse pentru Rusia, la dosarul Colterm și la factura Pfizer. „V-aș da multe”, a afirmat acesta, susținând că multora dintre cei cărora li se adresează le place „acest stil de dezbatere publică”.

Florin Manole, referiri la diploma lui Moșteanu și la echipamente pentru Rusia

În mesajul său, Florin Manole a pus sub semnul întrebării existența diplomei lui Moșteanu, pe care l-a numit „fostul vostru coleg ministru al Apărării”.

V-aș mai da și diploma fostului vostru coleg ministru al Apărării, Moșteanu, dar nu s-a găsit, că nu o are

— a declarat Florin Manole

Acesta a continuat cu o acuzație privind presupuse echipamente produse pentru ruși de vicepreședintele al USR Dâmbovița, Alexandru Muntean, susținând că acestea ar fi fost ridicate de DIICOT.

V-aș mai da și niște echipamente produse de vicepreședintele USR Dâmbovița pentru ruși, băi băieți. Pentru ruși, dar le-a luat DIICOT-ul

— a declarat Florin Manole

Dosarul Colterm și factura Pfizer, invocate în atacul la USR

Florin Manole a adus în discuție și dosarul Colterm, afirmând că în acest caz ar fi fost încălcate mai multe legi, fără să detalieze acuzațiile în mesajul citat.

Să rămânem la secțiunea parchete. V-aș da și dosarul Colterm

— a declarat Florin Manole

În continuare, Manole a invocat factura Pfizer, pe care a prezentat-o drept o povară colectivă.

V-aș da factura de la Pfizer, că ne apasă pe toți

— a declarat Florin Manole

Mesajul s-a încheiat cu o remarcă despre felul în care interlocutorii săi se raportează la dezbaterea publică: „V-aș da multe, că știu că multora dintre voi vă place mai mult decât nu vă place acest stil de dezbatere publică”.

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