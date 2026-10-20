Ce studii are la bază Luca Niculescu. Liceul pe care l-a absolvit și facultatea la care nu a intrat din prima: detalii mai puțin știute despre premierul desemnat
Luca Niculescu/ Foto: Colaj Realitatea/ Inquam Photos ( George Călin)
Luca Niculescu, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României, are la bază studii de jurnalism, domeniu în care și-a construit cea mai mare parte a carierei înainte să intre în diplomație. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București, iar ulterior și-a continuat pregătirea în Franța și Belgia. Parcursul său educațional a început însă într-o școală din cartierul Berceni, a continuat la un liceu cunoscut din Capitală și a inclus mai multe încercări de admitere la facultate, înainte să aleagă definitiv jurnalismul.
Unde a făcut Luca Niculescu școala generală și ce liceu a absolvit
Luca Niculescu s-a născut pe 25 aprilie 1971, în București, iar o parte din copilărie și-a petrecut-o în cartierul Berceni. A urmat Școala Generală nr. 194 din Capitală, instituție despre care a vorbit și într-o postare publicată pe LinkedIn, după ce s-a reîntâlnit cu foștii colegi la aproximativ patru decenii de la anii de școală. Într-un interviu mai vechi, fostul jurnalist își amintea și de partidele de fotbal jucate în curtea Școlii 194. Nu sunt cunoscuți cu exactitate anii în care a urmat cursurile acestei unități de învățământ.
După școala generală, Luca Niculescu a studiat la Liceul de Filologie-Istorie „Zoia Kosmodemianskaia”, actuala Școală Centrală din București, pe care l-a absolvit în 1989. Instituția a purtat această denumire în perioada 1977-1989, iar Niculescu a amintit-o inclusiv într-o postare în care povestea despre examenul pentru treapta a doua, susținut în 1987. Anul în care a terminat liceul apare și în mai multe interviuri în care a vorbit despre adolescență și despre planurile sale de dinaintea Revoluției.
În anii de școală, preferințele sale se îndreptau în special către literatură, istorie și limbile străine. Niculescu a povestit că citea foarte mult, deși nu se considera cel mai bun elev din clasă. Își amintea inclusiv că ajunsese să cunoască atât de bine drumul spre școală, încât putea să citească în timp ce mergea. Pasiunea pentru lectură a continuat și în liceu, perioadă în care era atras și de muzica rock, făcând parte dintr-un grup de tineri cu preocupări asemănătoare.
Despre anii de liceu, Luca Niculescu a povestit și un episod petrecut în 1988, când el și câțiva colegi s-au gândit să scrie manifeste împotriva regimului comunist. Planul nu a mai fost pus în aplicare, după ce unul dintre tineri i-a avertizat că ar putea avea probleme dacă intențiile lor ar ajunge la autorități. Niculescu a precizat că manifestele nu au mai fost scrise.
Prima facultate aleasă de Luca Niculescu nu a fost Jurnalismul. A dat examen la latină și greacă
Deși avea să devină jurnalist, Luca Niculescu nu a ales de la început această profesie. În 1989, înainte de căderea regimului comunist, a susținut examenul de admitere la Facultatea de Filologie, secția latină și greacă. Despre această primă opțiune universitară a vorbit în mai multe interviuri, explicând că era atras și de istorie, însă circumstanțele din acea perioadă l-au determinat să se îndrepte către o altă specializare.
Niculescu a povestit că se temea că trecutul familiei sale i-ar putea afecta șansele de admitere la Facultatea de Istorie. Într-un interviu acordat în 2015, acesta a explicat că existau membri ai familiei care trecuseră prin închisorile politice, lucru de care ținea cont în momentul în care își alegea facultatea. A revenit asupra episodului și în decembrie 2023, când a confirmat că susținuse examenul la latină și greacă în 1989. Tot atunci a spus că, dacă regimul comunist nu ar fi căzut, probabil ar fi ajuns profesor.
Din informațiile publice nu reiese însă că Luca Niculescu ar fi urmat sau absolvit Facultatea de Filologie. Este cunoscut faptul că a susținut examenul de admitere, însă nu există date clare despre rezultatul obținut. Diploma universitară confirmată în biografiile sale este cea de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București, instituție la care a ajuns după Revoluția din decembrie 1989.
Luca Niculescu a intrat la Jurnalism din a doua încercare. În ce an a terminat facultatea
În 1990, Luca Niculescu a încercat pentru prima dată să intre la Facultatea de Jurnalism, însă nu a fost admis. A revenit la examen un an mai târziu, în 1991, când a reușit să obțină un loc la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. A urmat cursurile timp de patru ani și a absolvit în 1995, informație confirmată atât de biografia sa profesională, cât și de arhiva instituției de învățământ.
Faptul că nu a intrat la facultate din prima încercare a fost amintit inclusiv în 2011, când Luca Niculescu a participat la un eveniment organizat pentru studenții Facultății de Jurnalism. Acesta a discutat despre experiența acumulată în presă și despre pregătirea unui interviu, iar reprezentanții facultății l-au prezentat drept absolvent al promoției 1995. Cu acea ocazie, Niculescu a mărturisit că ar alege din nou aceeași facultate dacă ar trebui să își reia studiile.
Primii pași în presă i-a făcut chiar în perioada studenției. În 1992, pe când era în anul întâi la facultate, a început să lucreze la Radio Delta, post care avea să devină ulterior RFI România. A continuat să lucreze în radio în paralel cu studiile universitare, iar această activitate a reprezentat începutul unei cariere jurnalistice de peste două decenii. În anii următori, Niculescu a lucrat atât pentru instituții media românești, cât și pentru publicații și posturi de radio din Franța.
Ce master are Luca Niculescu. Premierul desemnat a studiat în Franța și Belgia
După absolvirea facultății din București, în 1995, Luca Niculescu a plecat în străinătate pentru a-și continua studiile. A urmat timp de un an un program de jurnalism european în Franța și Belgia, iar în 1996 a obținut o diplomă de studii superioare specializate în Jurnalism European la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg, cunoscut sub denumirea CUEJ. În biografiile sale profesionale, această diplomă este prezentată ca fiind echivalentă unui master.
Într-un interviu acordat în 2014, Niculescu a povestit că a plecat în 1995 pentru un an de studii în cele două țări. Nu sunt precizate însă numele instituției din Belgia sau existența unei diplome separate obținute acolo. Documentele sale profesionale confirmă pregătirea în jurnalism european la Strasbourg, specializare pe care a finalizat-o în 1996. Nu există, în informațiile biografice confirmate, o diplomă distinctă de master în relații internaționale la Sciences Po Strasbourg, variantă care apare în unele prezentări despre fostul diplomat.
În perioada petrecută în străinătate, Luca Niculescu s-a gândit inclusiv să rămână în Franța sau Belgia și să își continue acolo cariera. Într-un interviu mai vechi, acesta a povestit că unul dintre profesorii săi, jurnalist de radio, l-a sfătuit să se întoarcă în România, unde avea mai multe posibilități de dezvoltare profesională. Niculescu a revenit în țară și și-a continuat activitatea în presă, păstrând legăturile profesionale cu instituțiile media franceze.
Interesul pentru limba franceză începuse însă cu mult înaintea studiilor de la Strasbourg. Niculescu a povestit că bunica sa, stabilită în Franța, îi trimitea în copilărie reviste cu aventurile personajului Rahan. Bunicul îi citea poveștile și i le traducea, iar el ajungea să le memoreze și să le povestească mai departe colegilor. În familie se vorbea uneori și franceză sau germană, mai ales atunci când adulții nu doreau ca cei mici să înțeleagă anumite conversații. Curiozitatea l-a determinat să încerce să descifreze limbile respective.
De la jurnalist la ambasador. Cariera lui Luca Niculescu înainte să fie desemnat premier
După terminarea studiilor, Luca Niculescu a continuat să lucreze în jurnalism, domeniu în care acumulase deja experiență încă din timpul facultății. A colaborat cu mai multe instituții media franceze, printre care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Libération. A realizat emisiuni de politică externă și interviuri la televiziune, iar la RFI România a ocupat funcția de redactor-șef. De asemenea, a fost reporter în zone de conflict, relatând inclusiv din Serbia, în timpul războiului din 1999.
În 2016, Luca Niculescu a părăsit jurnalismul pentru diplomație, fiind numit ambasador al României în Franța. A reprezentat România și în relația cu Monaco și Andorra, iar mandatul său s-a încheiat în 2022. Ulterior, a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE.
La 5 octombrie 2026, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru al României. Nominalizarea a venit după încheierea mandatului lui Ilie Bolojan și consultările politice pentru formarea unui nou guvern.
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