Ce studii are la bază Luca Niculescu. Liceul pe care l-a absolvit și facultatea la care nu a intrat din prima: detalii mai puțin știute despre premierul desemnat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 10:51

Luca Niculescu, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României, are la bază studii de jurnalism, domeniu în care și-a construit cea mai mare parte a carierei înainte să intre în diplomație. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București, iar ulterior și-a continuat pregătirea în Franța și Belgia. Parcursul său educațional a început însă într-o școală din cartierul Berceni, a continuat la un liceu cunoscut din Capitală și a inclus mai multe încercări de admitere la facultate, înainte să aleagă definitiv jurnalismul.

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