AUR refuză să voteze Guvernul Luca Niculescu. Petrișor Peiu lansează acuzații grave privind numirile în funcții

AUR refuză să voteze Guvernul Luca Niculescu, iar Petrișor Peiu lansează acuzații dure la adresa președintelui Nicușor Dan și a partidelor care susțin noul Executiv. Liderul senatorilor AUR vorbește despre șantaj politic din partea Administrației Prezidențiale, numiri controversate în funcții publice și miniștri pe care îi consideră responsabili pentru problemele economice ale României. Peiu critică și programul de guvernare, susținând că noul Cabinet nu va aduce schimbările de care țara are nevoie.
Petrișor Peiu acuză șantaj politic la Cotroceni
Liderul senatorilor AUR a explicat că refuzul partidului de a susține Guvernul Luca Niculescu are la bază mai multe motive politice și economice. Una dintre principalele nemulțumiri este legată de modul în care a fost format noul Cabinet. Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că și-ar fi impus voința în desemnarea premierului și în alegerea miniștrilor, fără să țină cont de regulile democratice.
Senatorul susține că președintele ar fi impus șase miniștri în viitorul Guvern, ceea ce, în opinia sa, ar încălca principiul separației puterilor în stat. Acuzațiile nu se opresc însă aici. Peiu afirmă că Administrația Prezidențială ar fi exercitat presiuni asupra parlamentarilor, folosind posibilitatea organizării alegerilor anticipate pentru a obține susținerea noului Executiv. În același timp, acesta acuză PNL și UDMR că participă la guvernare fără să își asume deschis acest lucru.
Petrișor Peiu a criticat și poziția liberalilor, despre care susține că încearcă să se prezinte drept partid de opoziție, deși ar urma să voteze Guvernul și să susțină principalele sale decizii. În opinia senatorului AUR, un partid care acordă votul de încredere Executivului și sprijină rectificarea bugetară sau bugetul pentru anul 2027 nu poate susține, în același timp, că se află în opoziție.
Fratele lui Luca Niculescu, numit director tehnic la CFR Călători. Peiu cere explicații
Un alt motiv invocat de AUR pentru respingerea Guvernului este legat de fratele premierului desemnat, Luca Niculescu. Petrișor Peiu critică numirea lui Teodor Niculescu în funcția de director tehnic la CFR Călători și susține că acesta nu ar avea pregătirea necesară pentru ocuparea unui asemenea post. Liderul senatorilor AUR consideră că această situație contrazice promisiunile privind reforma companiilor de stat.
Peiu îi cere premierului desemnat să explice cum a fost posibilă această numire și susține că reforma anunțată în programul de guvernare nu poate fi credibilă atât timp cât există asemenea situații. Senatorul contestă legalitatea promovării și afirmă că Luca Niculescu nu a oferit explicații suficiente în legătură cu funcția ocupată de fratele său.
Liderul AUR a adus în discuție și activitatea anterioară a premierului desemnat, susținând că unele dintre obiectivele asumate de acesta nu au fost îndeplinite. Peiu s-a referit în special la aderarea României la OCDE, afirmând că țara noastră ar fi trebuit să primească invitația de aderare în această vară, lucru care nu s-a întâmplat.
Trei miniștri, puși la zid de AUR pentru problemele economice ale României
Petrișor Peiu a lansat acuzații și la adresa unor miniștri din fostul Guvern Bolojan, care se regăsesc în echipa propusă de Luca Niculescu. Senatorul consideră că aceștia au contribuit la problemele economice cu care se confruntă România și că menținerea lor în funcții nu reprezintă o soluție pentru ieșirea din criză.
Primul vizat este Alexandru Nazare, criticat pentru majorarea TVA și a accizelor, dar și pentru reducerea pragului aplicat microîntreprinderilor. Peiu susține că aceste măsuri au dus la creșterea inflației și îl consideră pe Nazare unul dintre responsabilii pentru blocarea indexării pensiilor. În opinia sa, deciziile luate în perioada fostei guvernări au pus o presiune suplimentară asupra populației și a mediului de afaceri.
Pe lista miniștrilor criticați se află și Florin Manole, de la Muncă, pe care liderul AUR îl acuză că a contribuit la neindexarea pensiilor. Petrișor Peiu și-a îndreptat criticile și către Florin Barbu, ministrul Agriculturii, despre care susține că poartă o parte din responsabilitatea pentru dificultățile din sectorul agricol, în special din zootehnie.
Guvernul cu 18 miniștri, criticat de AUR. Peiu acuză un Executiv supradimensionat
Liderul senatorilor AUR este nemulțumit și de numărul mare de miniștri propuși pentru noul Cabinet. Petrișor Peiu consideră că un Guvern cu 18 miniștri este prea mare, mai ales într-o perioadă în care autoritățile vorbesc despre reducerea deficitului bugetar și despre nevoia de a limita cheltuielile statului. Acesta susține că populația este obligată să suporte măsuri economice dificile, în timp ce structura Executivului rămâne una costisitoare.
Petrișor Peiu a criticat și programul de guvernare al lui Luca Niculescu, pe care îl consideră asemănător celui prezentat de fostul Guvern Ciolacu. Senatorul susține că documentul conține promisiuni care nu vor rezolva problemele economice și că noul Cabinet propune, în realitate, un stat mai mare și mai generos cu politicienii.