AUR refuză să voteze Guvernul Luca Niculescu. Petrișor Peiu lansează acuzații grave privind numirile în funcții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 11:20

AUR refuză să voteze Guvernul Luca Niculescu, iar Petrișor Peiu lansează acuzații dure la adresa președintelui Nicușor Dan și a partidelor care susțin noul Executiv. Liderul senatorilor AUR vorbește despre șantaj politic din partea Administrației Prezidențiale, numiri controversate în funcții publice și miniștri pe care îi consideră responsabili pentru problemele economice ale României. Peiu critică și programul de guvernare, susținând că noul Cabinet nu va aduce schimbările de care țara are nevoie.

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