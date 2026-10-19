Ursul cu cinci picioare care a pus autoritățile pe jar la Câmpina. O imagine creată cu AI a dus la emiterea unui mesaj RO-Alert

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 19:36

O fotografie falsă, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, a declanșat panică în municipiul Câmpina, după ce pe rețelele de socializare și pe WhatsApp a început să circule o imagine în care apărea un urs cu cinci picioare. Mai mulți oameni au crezut că animalul se află pe o stradă din oraș și au alertat autoritățile. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de intervenție și a fost emis un mesaj RO-Alert, însă verificările au demonstrat că ursul nu exista în realitate.

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