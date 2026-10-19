Ursul cu cinci picioare care a pus autoritățile pe jar la Câmpina. O imagine creată cu AI a dus la emiterea unui mesaj RO-Alert

O fotografie falsă, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, a declanșat panică în municipiul Câmpina, după ce pe rețelele de socializare și pe WhatsApp a început să circule o imagine în care apărea un urs cu cinci picioare. Mai mulți oameni au crezut că animalul se află pe o stradă din oraș și au alertat autoritățile. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de intervenție și a fost emis un mesaj RO-Alert, însă verificările au demonstrat că ursul nu exista în realitate.
Incidentul s-a produs duminică, 18 octombrie, în jurul orei 16:20, pe fondul îngrijorărilor provocate de aparițiile recente ale urșilor în localitățile din zonă. Fotografia distribuită online a fost considerată inițial o dovadă a prezenței animalului sălbatic, deși un detaliu neobișnuit din imagine ar fi putut ridica semne de întrebare: ursul avea cinci picioare, arată observatorulph.ro.
Cum a ajuns o fotografie falsă să provoace emiterea unui RO-Alert
Totul a pornit de la o imagine primită prin intermediul aplicației WhatsApp. Persoana care a intrat în posesia fotografiei a considerat că aceasta indică prezența unui urs pe strada Alexandru Ioan Cuza din Câmpina și a apelat numărul unic de urgență 112.
În urma sesizării, o patrulă de jandarmi s-a deplasat în zona indicată pentru a verifica situația. În același timp, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat emiterea unei avertizări RO-Alert, prin care populația era informată despre presupusa prezență a unui urs.
„A fost emis mesaj Ro-Alert pentru prezență urs în municipiul Câmpina, pe strada Al. I. Cuza. Se deplasează un echipaj SMURD de la Detașamentul Câmpina”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.
Astfel, o fotografie distribuită fără verificarea autenticității a determinat mobilizarea mai multor echipaje și transmiterea unei avertizări către populație.
Jandarmii au descoperit că nimeni nu văzuse ursul
Ajunși la fața locului, jandarmii au discutat cu persoana care făcuse sesizarea. Aceasta le-a prezentat fotografia primită pe WhatsApp, despre care credea că surprinde un urs aflat pe stradă.
Verificările desfășurate ulterior au arătat că nicio persoană din zonă nu observase animalul. Mai mult, cei care au fost întrebați despre fotografie au declarat că o primiseră, la rândul lor, de la alte persoane, fără să poată indica o sursă care să confirme autenticitatea imaginii.
În cele din urmă, autoritățile au stabilit că fotografia fusese generată cu ajutorul inteligenței artificiale și distribuită succesiv între mai multe persoane.
Potrivit comunicatului transmis de Primăria Câmpina, nu au existat indicii care să confirme prezența ursului în locul semnalat. Imaginea falsă a fost, așadar, elementul care a declanșat întreaga intervenție.
De ce au crezut oamenii că ursul se afla în oraș
Deși fotografia s-a dovedit a fi falsă, îngrijorarea locuitorilor nu a apărut fără un context. În ultima perioadă, mai mulți urși au fost semnalați în Câmpina și în împrejurimi, iar una dintre străzile asociate unor astfel de relatări este chiar Alexandru Ioan Cuza, locul indicat și în fotografia distribuită pe internet.
Această situație poate explica de ce unii oameni au considerat credibilă imaginea și au ales să anunțe autoritățile. Totuși, faptul că urșii au fost observați anterior în zonă nu reprezintă o confirmare că un animal se afla acolo și în momentul respectiv.
Cazul arată cât de repede poate fi răspândită o informație neverificată atunci când aceasta se bazează pe o situație care provoacă teamă și îngrijorare.
Avertismentul autorităților privind imaginile generate cu inteligență artificială
După incident, Primăria Câmpina a atras atenția asupra riscurilor asociate distribuirii fotografiilor false și a mesajelor alarmante pe rețelele de socializare.
„Imaginile generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale pot fi foarte greu de diferențiat de cele reale și pot conduce la răspândirea unor informații false, cu generarea unei stări nejustificate de panică”, au precizat reprezentanții administrației locale.
Autoritățile le recomandă cetățenilor să verifice sursa imaginilor înainte de a le distribui și să nu trateze automat drept autentice fotografiile primite în grupuri de mesagerie.
În cazul în care o persoană observă în mod direct un urs sau un alt animal sălbatic care poate reprezenta un pericol, este important să păstreze distanța și să anunțe autoritățile prin 112, oferind informații cât mai exacte despre locul și împrejurările în care a fost văzut animalul.
În acest caz, ursul cu cinci picioare nu a existat în realitate, însă fotografia sa a fost suficientă pentru a declanșa o întreagă operațiune de verificare.