Scandal violent într-o sală de jocuri din Brașov. Trei bărbați și o femeie au agresat doi agenți de pază

Un conflict izbucnit într-o sală de jocuri de noroc din municipiul Brașov s-a transformat într-un episod violent, după ce agenții de securitate au intervenit pentru a calma spiritele. Doi angajați ai firmei de pază, în vârstă de 31 și 33 de ani, ar fi fost agresați de patru persoane. Suspecții, trei bărbați și o femeie din județul Covasna, au fost reținuți pentru 24 de ore.
Cum a izbucnit scandalul din sala de jocuri din Brașov
Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, într-o sală de jocuri de noroc din Brașov. Potrivit primelor informații, autoritățile au fost alertate după ce o persoană ar fi fost amenințată în incinta localului.
Un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile Brașov, aflat în misiune de menținere a ordinii și siguranței publice, a intervenit la fața locului. Jandarmii au identificat persoanele implicate și au constatat că doi agenți de securitate ar fi fost victimele unei agresiuni.
Conform cercetărilor efectuate ulterior de polițiști, conflictul ar fi pornit de la neînțelegeri între mai multe persoane aflate în sala de jocuri. Personalul unității a solicitat ajutorul agenților de pază pentru a gestiona situația și a preveni escaladarea tensiunilor.
Scandalul nu s-ar fi încheiat însă în interiorul localului. Potrivit anchetatorilor, altercația a continuat în exteriorul clădirii, unde patru persoane ar fi recurs la acte de violență împotriva celor doi agenți de securitate.
Cine sunt persoanele reținute după agresiunea asupra agenților de pază
În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice toate cele patru persoane suspectate de implicare în incidentul violent.
Este vorba despre trei bărbați, în vârstă de 24, 25 și 49 de ani, precum și despre o femeie de 43 de ani. Toți sunt din județul Covasna.
Luni, cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore și transportați la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Măsura a fost luată în cadrul anchetei care vizează infracțiunea de lovire sau alte violențe. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea și pentru clarificarea rolului fiecărei persoane implicate.
Autoritățile urmează să stabilească exact cum a degenerat conflictul din sala de jocuri de noroc și ce s-a întâmplat în momentul în care altercația s-a mutat în afara imobilului.