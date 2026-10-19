Scandal violent într-o sală de jocuri din Brașov. Trei bărbați și o femeie au agresat doi agenți de pază

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 23:30

Un conflict izbucnit într-o sală de jocuri de noroc din municipiul Brașov s-a transformat într-un episod violent, după ce agenții de securitate au intervenit pentru a calma spiritele. Doi angajați ai firmei de pază, în vârstă de 31 și 33 de ani, ar fi fost agresați de patru persoane. Suspecții, trei bărbați și o femeie din județul Covasna, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Distribuie articolul