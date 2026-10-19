Momente de panică la Astra Film Festival: directoarea Csilla Kató a leșinat pe scenă, în timpul discursului

Publicat 19 oct. 2026, 18:20 Actualizat 19 oct. 2026, 18:21

Deschiderea Astra Film Festival din Sibiu a fost marcată de un incident neașteptat. Csilla Kató, directoarea artistică a evenimentului, s-a prăbușit pe scenă la finalul discursului său, în fața publicului, cu puțin timp înainte de începerea galei. Medicii de pe ambulanță au intervenit pentru a-i evalua starea de sănătate. Ulterior, aceasta a transmis un mesaj pe Facebook, în care a vorbit despre experiența prin care a trecut.

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