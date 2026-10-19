Momente de panică la Astra Film Festival: directoarea Csilla Kató a leșinat pe scenă, în timpul discursului

Deschiderea Astra Film Festival din Sibiu a fost marcată de un incident neașteptat. Csilla Kató, directoarea artistică a evenimentului, s-a prăbușit pe scenă la finalul discursului său, în fața publicului, cu puțin timp înainte de începerea galei. Medicii de pe ambulanță au intervenit pentru a-i evalua starea de sănătate. Ulterior, aceasta a transmis un mesaj pe Facebook, în care a vorbit despre experiența prin care a trecut.
Csilla Kató a leșinat la finalul discursului de deschidere
Evenimentul inaugural al Astra Film Festival, desfășurat la Sibiu, a fost întrerupt de un moment care i-a îngrijorat pe cei prezenți în sală. Csilla Kató, directoarea artistică a festivalului, a leșinat chiar pe scenă, după ce și-a încheiat discursul.
Incidentul s-a petrecut în fața spectatorilor, cu puțin timp înainte ca gala să înceapă. Potrivit informațiilor prezentate, echipajul medical de pe ambulanță a intervenit rapid și a evaluat-o pe directoarea artistică.
Prăbușirea neașteptată a surprins publicul, mai ales că momentul avea loc în cadrul festiv al deschiderii unuia dintre evenimentele importante dedicate filmului documentar.
Primele declarații ale directoarei Astra Film Festival
După incident, Csilla Kató a revenit cu un mesaj publicat pe Facebook, în care a descris șocul provocat de leșin și dificultatea de a înțelege reacția propriului organism.
Aceasta a mărturisit că nu își amintește să mai fi trecut vreodată printr-un astfel de episod și că nu s-ar fi așteptat ca organismul să îi semnaleze în acest mod că a ajuns la o limită.
„Nu îmi amintesc să fi leșinat vreodată, în niciun caz nu am putut imagina, că corpul își poate lua dreptul să se exprime în acest fel: stop joc, așa nu se mai poate merge mai departe!! o prăbușire fără introducere. pe scenă deschisă. într-un cadru festiv”, a scris Csilla Kató pe rețeaua de socializare.
Directoarea artistică a precizat că are multe lucruri de spus despre cele întâmplate, însă nu se simțea suficient de bine pentru a le detalia imediat după incident.
„E foarte mult de zis aici, și nu am puterea acum să o fac aici, acum, fiindcă sunt încă slăbită”, a mai transmis aceasta.
Ce au constatat medicii după intervenție
În mesajul publicat ulterior, Csilla Kató le-a mulțumit persoanelor care și-au manifestat îngrijorarea și celor care au ajutat-o după ce s-a prăbușit pe scenă.
Potrivit relatării sale, medicii de pe ambulanță au evaluat-o la fața locului și au apreciat că, la acel moment, nu părea să existe o problemă gravă de sănătate.
Directoarea a explicat că episodul ar fi avut loc pe fondul epuizării fizice și psihice, după o perioadă solicitantă.
„Mulțumesc de îngrijorarea și sprijinul cu care m-ați înconjurat și ajutat ieri! Medicii de la ambulanță au confirmat pe loc că se pare că nu am probleme grave de sănătate, iar leșinul s-a întâmplat în contextul epuizării psihice și fizice”, a precizat aceasta.
Un moment dificil la începutul festivalului de film documentar
Incidentul a avut loc chiar la debutul Astra Film Festival, în timpul ceremoniei care preceda gala de deschidere. Mesajul transmis ulterior de Csilla Kató a oferit primele informații despre starea sa după intervenția echipajului medical.
Directoarea a recunoscut că încă se simțea slăbită și că avea nevoie de timp pentru a-și reveni înainte de a vorbi pe larg despre experiența trăită.
În relatarea sa, aceasta a pus episodul în legătură cu epuizarea fizică și psihică, fără a oferi alte detalii despre eventuale investigații medicale ulterioare.