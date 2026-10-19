Incident grav în județul Argeș. Trei angajați ai unei firme de transport, răniți după explozia unei anvelope

Un incident grav a avut loc luni, în comuna Bascov, județul Argeș, unde trei angajați ai unei companii de transport rutier au fost răniți după ce o anvelopă pe care încercau să o schimbe a explodat în fața lor. Victimele, cu vârste de 52, 58 și 67 de ani, au fost transportate la spital.
Anvelopă explodată în timpul lucrărilor de mentenanță
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați, pe 19 octombrie, cu privire la producerea unui accident de muncă la o societate comercială de pe strada Serelor din Bascov.
Din primele verificări, a reieșit că cei trei bărbați, angajați ai societății, efectuau lucrări de mentenanță la o remorcă. În timp ce lucrau, o anvelopă pe care ar fi demontat-o a explodat, provocându-le leziuni la nivelul feței și al corpului.
Potrivit unor surse judiciare, incidentul s-a produs la o companie de transport rutier care deține TIR-uri. Cei trei bărbați au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Polițiștii au deschis dosar penal
În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.
Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs incidentul.