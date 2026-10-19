Incident grav în județul Argeș. Trei angajați ai unei firme de transport, răniți după explozia unei anvelope

Publicat 19 oct. 2026, 16:53 Actualizat 19 oct. 2026, 16:54

Un incident grav a avut loc luni, în comuna Bascov, județul Argeș, unde trei angajați ai unei companii de transport rutier au fost răniți după ce o anvelopă pe care încercau să o schimbe a explodat în fața lor. Victimele, cu vârste de 52, 58 și 67 de ani, au fost transportate la spital.

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