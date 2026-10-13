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Dezastru pe o stradă din Suceava! Șofer de autobuz, prins băut după ce a distrus mașini, stâlpi și garduri

Accident rutier / Sursa foto - Captură video

Accident rutier / Sursa foto - Captură video

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 23:29

Un incident grav a avut loc marți seară, în cartierul Burdujeni Sat din Suceava, unde un șofer al societății de transport public TPL ar fi provocat pagube importante în timp ce ducea autobuzul la autobază. Mai multe autoturisme ar fi fost avariate, iar stâlpi și garduri ar fi fost distruse în urma evenimentului.

Incident în Suceava

Potrivit informațiilor prezentate de Informația ta, conducătorul autobuzului s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii incidentului. Circumstanțele exacte în care s-au produs distrugerile, precum și valoarea pagubelor urmează să fie clarificate.

Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la siguranța circulației și la responsabilitatea unui șofer care conduce un vehicul de transport public, chiar și atunci când se deplasează spre autobază, în afara unei curse obișnuite cu pasageri.

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