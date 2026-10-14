Caz șocant în Cluj-Napoca: femeia găsită cu răni grave la gât este suspectată că și-a atacat bunicul. Bărbatul a murit la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 16:44

Ancheta în cazul celor două persoane găsite cu răni grave într-o locuință din Cluj-Napoca, la sfârșitul lunii septembrie, a luat o nouă turnură. Femeia descoperită ulterior pe stradă, sângerând abundent la nivelul gâtului, este considerată principalul suspect în dosar, după ce procurorii au identificat indicii că ar fi exercitat acte de violență asupra bunicului său, în vârstă de 84 de ani. Bărbatul a murit între timp la spital, iar starea gravă a femeii nu le-a permis anchetatorilor să o audieze.

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