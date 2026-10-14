Caz șocant în Cluj-Napoca: femeia găsită cu răni grave la gât este suspectată că și-a atacat bunicul. Bărbatul a murit la spital

Ancheta în cazul celor două persoane găsite cu răni grave într-o locuință din Cluj-Napoca, la sfârșitul lunii septembrie, a luat o nouă turnură. Femeia descoperită ulterior pe stradă, sângerând abundent la nivelul gâtului, este considerată principalul suspect în dosar, după ce procurorii au identificat indicii că ar fi exercitat acte de violență asupra bunicului său, în vârstă de 84 de ani. Bărbatul a murit între timp la spital, iar starea gravă a femeii nu le-a permis anchetatorilor să o audieze.
Femeia, principalul suspect în dosarul deschis la Cluj
Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, dosarul a fost înregistrat în 28 septembrie 2026 și vizează fapte de violență în familie. Inițial, ancheta a fost deschisă sub aspectul tentativei de omor, după ce două persoane înrudite direct au fost găsite cu leziuni traumatice grave, care le puneau viața în pericol.
Incidentul s-ar fi produs într-un imobil de pe strada Ștefan Mora din Cluj-Napoca. Cele două persoane ar fi suferit răni provocate cu obiecte tăietoare sau înțepătoare, însă, în primele etape ale cercetărilor, circumstanțele exacte ale agresiunii nu au putut fi stabilite.
Anchetatorii au precizat că, din verificările inițiale, nu au rezultat indicii concrete privind implicarea unei alte persoane în momentul producerii faptelor.
Cum a fost descoperit cazul
Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce o tânără a fost observată pe o stradă din cartierul Grigorescu, în Cluj-Napoca, având răni grave la gât și pierzând o cantitate mare de sânge.
Ulterior, în locuința acesteia a fost găsit un bărbat rănit, aflat în stare critică. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, acesta era bunicul femeii și avea 84 de ani.
Ambele persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă gravitatea leziunilor a îngreunat desfășurarea primelor proceduri de anchetă.
Procurorii au schimbat încadrarea juridică după moartea bărbatului
Pe măsură ce au fost strânse noi probe, anchetatorii au identificat indicii potrivit cărora femeia ar fi fost cea care a exercitat acte de violență asupra bunicului său.
În consecință, la 6 octombrie 2026, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de aceasta, pentru violență în familie în forma tentativei de omor.
Situația juridică s-a modificat ulterior, după ce bărbatul a murit la spital, luni. Ca urmare a decesului, încadrarea faptei reținute în sarcina suspectei a fost schimbată în violență în familie sub forma omorului.
Anchetatorii au confirmat pentru News.ro că persoana decedată este bărbatul în vârstă de 84 de ani.
Starea femeii nu permite audierea acesteia
Unul dintre principalele obstacole în anchetă îl reprezintă starea medicală a femeii. Potrivit procurorilor, aceasta se află în stare gravă, iar condiția sa nu a permis până acum audierea și obținerea unor declarații relevante despre cele întâmplate.
Autoritățile nu au reușit să stabilească, prin intermediul acesteia, motivele presupusei agresiuni sau modul în care au fost provocate rănile suferite de ea însăși.
Totodată, starea de sănătate nu a permis efectuarea altor investigații sau dispunerea unor măsuri procesuale suplimentare față de femeie. Procurorii au precizat că vor analiza evoluția situației medicale și vor decide ulterior ce măsuri se impun.
Ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor
Cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii continuă să administreze probele care pot fi obținute fără participarea suspectei. Demersurile se desfășoară cu respectarea drepturilor procesuale ale acesteia.
Până în acest moment, motivele care ar fi dus la producerea incidentului nu au fost clarificate public. Ancheta urmează să stabilească succesiunea evenimentelor, împrejurările în care au fost rănite cele două persoane și responsabilitatea penală, în condițiile prevăzute de lege.