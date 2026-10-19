Brânza servită la nunta din Avrig, suspectată că a provocat îmbolnăvirea a 22 de persoane. Ce au descoperit inspectorii
Anchetă Sibiu / Sursa foto - Arhivă
Ancheta epidemiologică desfășurată după ce 22 de invitați, inclusiv copii, au ajuns la spital în urma unei nunți organizate la Palatul Brukenthal din Avrig, județul Sibiu, indică telemeaua de vacă drept posibilă sursă a toxiinfecției alimentare. Analizele de laborator au identificat în acest produs bacterii peste limitele admise, inclusiv Staphylococcus aureus, precum și E. coli. Verificările au scos la iveală nereguli și la unitatea care a procesat laptele din care a fost obținută brânza, iar activitatea acesteia a fost suspendată.
Incidentul s-a petrecut pe 26 septembrie 2026, când mai mulți participanți la eveniment au început să prezinte simptome digestive și au avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma investigațiilor, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a încadrat focarul drept unul probabil, pe baza manifestărilor clinice, a intervalului scurt dintre consumul alimentelor și apariția simptomelor și a rezultatelor analizelor efectuate.
Telemeaua de vacă, singurul preparat cu rezultate neconforme
Pentru identificarea alimentului care ar fi putut provoca îmbolnăvirile, inspectorii au analizat zece probe din preparatele servite la nuntă, arată news.ro. Printre acestea s-au numărat rulada de cașcaval cu fructe confiate, rulada de pui, telemeaua de vacă, mozzarella, aperitivele cu cremă de brânză, mușchiulețul țigănesc, salamul crud-uscat, garnitura de legume și orez, ciorba de văcuță și prăjiturile din candy bar.
În afară de aceste probe, au fost recoltate și patru mostre de pe suprafețe din blocul alimentar, inclusiv de pe un tocător pentru carne, o masă de lucru din inox, o farfurie pentru aperitive și o oală din inox.
Potrivit rezultatelor prezentate în raportul DSP Sibiu, probele din preparatele alimentare au respectat criteriile microbiologice, cu o singură excepție: telemeaua de vacă. În cazul acesteia, laboratorul a identificat o încărcătură de stafilococ coagulazo-pozitiv peste limitele admise.
Cele patru probe recoltate de pe suprafețele din bucătăria unității unde a fost pregătită masa au avut rezultate conforme din punct de vedere microbiologic.
Ce bacterii au fost identificate în brânza servită invitaților
Investigațiile au continuat la laboratoarele de specialitate, iar rezultatele au adus informații suplimentare despre posibila cauză a îmbolnăvirilor.
În proba de telemea de vacă au fost evidențiate atât bacterii E. coli, cât și Staphylococcus aureus. Analizele efectuate la Laboratorul Național de Referință din cadrul IISPV București au confirmat prezența genei NUC, asociată cu Staphylococcus aureus, precum și a genelor SEG și SEI, care codifică enterotoxinele stafilococice G și I.
În schimb, nu a fost identificată o tulpină de E. coli verotoxigenică.
Potrivit specialiștilor citați în ancheta epidemiologică, timpul scurt dintre consumul alimentului și apariția simptomelor, estimat la aproximativ două până la șapte ore și jumătate, este mai compatibil cu o intoxicație provocată de toxinele produse de stafilococ decât cu o infecție intestinală tipică produsă de E. coli.
Stafilococul poate produce enterotoxine direct în alimente, iar consumul acestora poate determina apariția rapidă a simptomelor digestive, în special a grețurilor și vărsăturilor.
Prezența E. coli în produs indică, de asemenea, o problemă de siguranță alimentară și poate sugera deficiențe de igienă sau contaminare în timpul procesării și manipulării. Totuși, rezultatele trebuie interpretate în contextul întregii anchete.
Nereguli descoperite la unitatea care a produs telemeaua
Verificările nu s-au oprit la locul unde a fost organizată nunta. Inspectorii au analizat și centrul de prelucrare a laptelui care a furnizat telemeaua de vacă.
Rezultatele au evidențiat mai multe probleme. Proba de apă provenită din sursa proprie a unității a prezentat o concentrație de amoniu peste limita admisă, iar analizele microbiologice au indicat prezența bacteriilor coliforme.
De asemenea, două dintre cele trei probe recoltate de pe suprafețele din unitatea de producție au prezentat rezultate neconforme. În cazul unei cuve și al unui vas din inox au fost identificate mucegaiuri, iar cuva a prezentat și o încărcătură microbiană peste valorile admise, precum și drojdii.
Conform concluziilor DSP Sibiu, aceste rezultate indică posibile deficiențe în procedurile de curățare și dezinfecție. Totodată, calitatea apei analizate ridică probleme privind utilizarea acesteia în scopuri care presupun respectarea standardelor pentru apa destinată consumului uman.
Absența E. coli și a enterococilor intestinali din proba de apă nu susține existența unei contaminări fecale detectabile în momentul recoltării, precizează raportul.
În urma constatărilor, activitatea centrului de prelucrare a laptelui a fost suspendată.
Ce au arătat analizele efectuate asupra angajaților
În cadrul anchetei, șapte persoane care pregătiseră și serviseră mâncarea la eveniment au fost investigate microbiologic. Acestea s-au prezentat la laboratorul DSP Sibiu pentru recoltarea probelor necesare.
Rezultatele au indicat prezența Staphylococcus aureus în probele nazale recoltate de la doi dintre cei șapte angajați. În schimb, exudatele faringiene, probele tegumentare și coproculturile au avut rezultate conforme, fără identificarea altor germeni patogeni.
Aceste constatări au fost incluse în analiza epidemiologică, însă nu stabilesc, în sine, că angajații respectivi au fost sursa contaminării alimentului.
De ce a fost clasificat focarul drept unul probabil
DSP Sibiu a încadrat evenimentul drept focar probabil de toxiinfecție alimentară. Decizia a ținut cont de faptul că persoanele afectate au prezentat simptome digestive asemănătoare după participarea la același eveniment și că telemeaua de vacă a fost singurul aliment analizat care a avut rezultate microbiologice neconforme.
Un alt element important a fost identificarea stafilococului și a genelor asociate producerii enterotoxinelor în proba de brânză.
Totuși, ancheta precizează că stafilococul nu a fost identificat la persoanele bolnave, deoarece nu au fost disponibile probe de la acestea pentru confirmarea agentului patogen. Din acest motiv, autoritățile nu au clasificat focarul drept unul confirmat.
„Deşi stafilococul nu a fost identificat la bolnavi (lipsă probe), simptomatologia similară a cazurilor după consumul alimentului contaminat (telemea de vacă) nu infirmă o toxiinfecţie alimentară”, se arată în concluziile anchetei epidemiologice.
22 de persoane au ajuns la spital după nunta din Avrig
Cele 22 de persoane, printre care se aflau și copii, au solicitat asistență medicală după ce li s-a făcut rău în urma participării la nunta organizată la Palatul Brukenthal din Avrig, pe 26 septembrie.
Cazul a declanșat o anchetă epidemiologică amplă, care a inclus verificarea preparatelor servite, recoltarea probelor de pe suprafețe, testarea personalului și controlul unității care furnizase produsul lactat.
Rezultatele indică telemeaua de vacă drept principala sursă suspectată a îmbolnăvirilor, însă încadrarea oficială a focarului rămâne cea de eveniment probabil de toxiinfecție alimentară.
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