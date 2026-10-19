Brânza servită la nunta din Avrig, suspectată că a provocat îmbolnăvirea a 22 de persoane. Ce au descoperit inspectorii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 20:24

Ancheta epidemiologică desfășurată după ce 22 de invitați, inclusiv copii, au ajuns la spital în urma unei nunți organizate la Palatul Brukenthal din Avrig, județul Sibiu, indică telemeaua de vacă drept posibilă sursă a toxiinfecției alimentare. Analizele de laborator au identificat în acest produs bacterii peste limitele admise, inclusiv Staphylococcus aureus, precum și E. coli. Verificările au scos la iveală nereguli și la unitatea care a procesat laptele din care a fost obținută brânza, iar activitatea acesteia a fost suspendată.

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