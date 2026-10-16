Bătrână, în stare gravă la spital după ce a căzut într-o groapă de aproape doi metri. Gardurile au fost montate abia după incident

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 20:59

O femeie în vârstă de 84 de ani din Bistrița a ajuns la spital cu fracturi multiple, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproape doi metri, săpată în cadrul unor lucrări de modernizare a sistemului de colectare a deșeurilor. Accidentul s-ar fi produs în zorii zilei, într-o zonă dintre blocuri. Deși autoritățile susțin că perimetrul era semnalizat, gardurile de protecție ar fi fost instalate abia după incident. Cazul este verificat de autorități.

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