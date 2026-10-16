Bătrână, în stare gravă la spital după ce a căzut într-o groapă de aproape doi metri. Gardurile au fost montate abia după incident

O femeie în vârstă de 84 de ani din Bistrița a ajuns la spital cu fracturi multiple, după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproape doi metri, săpată în cadrul unor lucrări de modernizare a sistemului de colectare a deșeurilor. Accidentul s-ar fi produs în zorii zilei, într-o zonă dintre blocuri. Deși autoritățile susțin că perimetrul era semnalizat, gardurile de protecție ar fi fost instalate abia după incident. Cazul este verificat de autorități.
Bătrâna a căzut într-o groapă săpată între blocuri
Incidentul s-a petrecut în Bistrița, cu puțin timp înainte de ora 7:00, când lumina naturală era încă redusă. Femeia, în vârstă de 84 de ani, a ajuns într-o groapă adâncă de aproximativ doi metri, amenajată de muncitorii care execută lucrări pentru schimbarea sistemului de colectare a deșeurilor.
După cădere, bătrâna ar fi încercat să strige după ajutor. Un vecin a auzit-o și a sunat imediat la numărul de urgență 112, solicitând intervenția salvatorilor.
La fața locului au ajuns echipajele medicale, care i-au acordat primul ajutor și au transportat-o la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Victima a suferit fracturi de bazin și coaste
În urma căderii, femeia a suferit mai multe leziuni grave. Printre acestea se numără o fractură de bazin, o fractură a osului sacru, fracturi costale și numeroase contuzii.
Potrivit informațiilor medicale disponibile, pacienta a fost internată în secția de Ortopedie. Deși starea sa a fost descrisă ca fiind stabilă, medicii au precizat că situația este una gravă, având în vedere leziunile suferite.
Zona ar fi fost împrejmuită abia după accident
După producerea incidentului, muncitorii ar fi montat garduri pentru delimitarea perimetrului în care se desfășoară lucrările.
Reprezentanții autorităților locale susțin însă că groapa era semnalizată înainte de accident, prin balize și bandă reflectorizantă. În aceste condiții, trebuie stabilit dacă măsurile de protecție existente erau suficiente pentru a preveni accesul pietonilor și eventualele căderi.
Ce prevăd regulile privind protecția șantierelor
Potrivit Inspectoratului Județean în Construcții Bistrița-Năsăud, lucrările temporare trebuie organizate astfel încât să fie prevenite căderile de la înălțime, arată știrileprotv.ro.
Măsurile de siguranță pot include balustrade solide, suficient de înalte, prevăzute cu bordură și protecție intermediară, sau alte sisteme echivalente care oferă un nivel adecvat de protecție.
În cazul incidentului din Bistrița, verificările trebuie să stabilească dacă perimetrul era delimitat corespunzător și dacă măsurile de securitate respectau cerințele aplicabile lucrărilor în desfășurare.
Circumstanțele în care femeia de 84 de ani a căzut în groapă sunt în continuare analizate de instituțiile competente. Verificările vizează inclusiv condițiile de siguranță din zona șantierului și modul în care a fost protejat perimetrul înainte de producerea accidentului.
Până la clarificarea tuturor împrejurărilor, rămâne important de stabilit dacă semnalizarea existentă era suficientă pentru a avertiza pietonii asupra pericolului și dacă au fost respectate toate măsurile necesare pentru protejarea persoanelor care tranzitau zona.