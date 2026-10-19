Bărbat, arestat preventiv după ce ar fi înfipt o furcă în pieptul unui tânăr. Cei doi consumaseră alcool împreună

Publicat 19 oct. 2026, 22:02 Actualizat 19 oct. 2026, 22:03

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din municipiul Săcele, județul Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor. Acesta ar fi atacat un tânăr de 25 de ani cu o furcă, lovindu-l în zona pieptului, după ce cei doi consumaseră împreună băuturi alcoolice. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Distribuie articolul