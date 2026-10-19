Bărbat, arestat preventiv după ce ar fi înfipt o furcă în pieptul unui tânăr. Cei doi consumaseră alcool împreună

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din municipiul Săcele, județul Brașov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor. Acesta ar fi atacat un tânăr de 25 de ani cu o furcă, lovindu-l în zona pieptului, după ce cei doi consumaseră împreună băuturi alcoolice. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Incidentul violent s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe o stradă din Săcele. Polițiștii au intervenit după agresiune, iar cazul a fost preluat de structurile specializate în investigarea infracțiunilor grave.
Atac cu furca, în toiul nopții, pe o stradă din Săcele
Potrivit primelor informații din anchetă, agresiunea ar fi avut loc duminică, în jurul orei 01:30-01:40. Bărbatul de 41 de ani este suspectat că l-ar fi lovit pe tânărul de 25 de ani cu un obiect înțepător, respectiv o furcă, provocându-i o rană în zona pieptului.
Cei doi ar fi consumat băuturi alcoolice împreună înainte de izbucnirea conflictului. Împrejurările exacte în care discuția dintre aceștia s-a transformat într-un act de violență urmează să fie stabilite de anchetatori.
În urma atacului, tânărul rănit a avut nevoie de asistență medicală și a fost transportat la o unitate sanitară pentru tratament de specialitate.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au precizat că, în urma verificărilor preliminare, a fost identificat un bărbat de 41 de ani bănuit de comiterea agresiunii.
Suspectul a fost reținut inițial pentru 24 de ore
Cercetările au fost continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.
După administrarea primelor probe, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tentativă de omor. Ulterior, cazul a ajuns în fața magistraților Tribunalului Brașov.
Luni, instanța a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a fost luată în cadrul dosarului penal în care acesta este acuzat că l-ar fi atacat pe tânăr cu furca.
Anchetatorii urmează să clarifice motivele care au dus la izbucnirea conflictului și să stabilească toate împrejurările în care s-a produs atacul din municipiul Săcele.