Atac de urs în Covasna: o mamă a fost rănită grav în timp ce își ducea copilul la școală. Primarul cere măsuri radicale

Momente de panică în satul Zălan, din județul Covasna, unde o femeie a fost atacată de un urs în timp ce își însoțea copilul spre școală. Băiatul a reușit să se refugieze în curtea unui localnic, însă mama sa a fost doborâtă de animal și a suferit răni grave. Incidentul s-a produs în jurul orei 7:50, iar autoritățile au început verificările pentru localizarea ursului.
Femeie atacată de urs în timp ce își ducea copilul la școală
Atacul a avut loc pe o stradă din satul Zălan, care aparține comunei Bodoc. Potrivit informațiilor disponibile, prezența ursului în localitate era deja cunoscută de autorități, care urmăreau situația.
În momentul în care animalul s-a apropiat, femeia și copilul său au încercat să se salveze, fugind în direcții diferite. Băiatul a ajuns în siguranță în curtea unui vecin, dar mama lui nu a reușit să se adăpostească la timp.
Ursul a ajuns-o din urmă și a trântit-o la pământ. Deși, potrivit relatărilor, animalul nu a mușcat-o, femeia a fost rănită grav de ghearele acestuia.
Strigătele victimei au alertat localnicii
Țipetele femeii i-au făcut pe oamenii din apropiere să iasă din case și să încerce să îndepărteze animalul sălbatic.
Ulterior, la fața locului au sosit echipaje medicale și jandarmi, precum și primarul comunei Bodoc, reprezentanți ai asociației de vânătoare și un medic veterinar.
Intervenția a vizat acordarea ajutorului victimei și gestionarea pericolului reprezentat de urs, care se afla într-o zonă locuită.
Ursul s-a retras într-o livadă și nu a fost găsit
După atac, animalul a fugit și s-ar fi retras într-o livadă din apropiere. Echipele care au verificat zona nu au reușit să îl localizeze.
Pentru a preveni alte incidente, autoritățile au montat o capcană și au început monitorizarea împrejurimilor cu ajutorul vânătorilor.
Localnicii rămân astfel în alertă, în condițiile în care ursul nu a fost găsit după atac, iar prezența sa în apropierea gospodăriilor poate reprezenta în continuare un risc.
Primarul din Bodoc cere împușcarea ursului
Incidentul a provocat reacții ferme din partea primarului comunei Bodoc, care consideră că siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară. Edilul a susținut că, dacă animalul va fi identificat și găsit în localitate, ar trebui împușcat.
Acesta a criticat modul în care sunt gestionate atacurile urșilor în comunitățile din zonele montane și a afirmat că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru protejarea locuitorilor.
„Eu nu stau să tranchilizez și să relochez niciun urs. Dacă este pe stradă, în localitate, va fi împușcat direct”, a declarat primarul, potrivit publicației Covasna45.ro.
Edilul a mai susținut că urșii care ocupă teritorii întinse în păduri îi pot împinge pe alții spre localități, livezi, culturi de porumb și terenuri agricole, unde animalele ajung în contact direct cu oamenii.
În acest caz, autoritățile au început căutările, însă animalul nu fusese localizat la momentul relatării. Situația urmează să fie gestionată de instituțiile responsabile, în timp ce primarul solicită o intervenție fermă pentru evitarea unor noi atacuri.