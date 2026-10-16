Atac de urs în Covasna: o mamă a fost rănită grav în timp ce își ducea copilul la școală. Primarul cere măsuri radicale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 17:57

Momente de panică în satul Zălan, din județul Covasna, unde o femeie a fost atacată de un urs în timp ce își însoțea copilul spre școală. Băiatul a reușit să se refugieze în curtea unui localnic, însă mama sa a fost doborâtă de animal și a suferit răni grave. Incidentul s-a produs în jurul orei 7:50, iar autoritățile au început verificările pentru localizarea ursului.

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