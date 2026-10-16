Alertă la un liceu din Baia Mare, după ce un elev și-ar fi amenințat colegul cu un cuțit. Ce au descoperit polițiștii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 16:27

Momente tensionate la un liceu din Baia Mare, unde un conflict între doi adolescenți de 16 ani a dus la un apel la 112. Unul dintre elevi ar fi amenințat că are un cuțit asupra sa, însă, după verificările polițiștilor, s-a stabilit că obiectul invocat era, de fapt, o brichetă. Cearta ar fi pornit de la o situație sentimentală.

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