Alertă la un liceu din Baia Mare, după ce un elev și-ar fi amenințat colegul cu un cuțit. Ce au descoperit polițiștii

Momente tensionate la un liceu din Baia Mare, unde un conflict între doi adolescenți de 16 ani a dus la un apel la 112. Unul dintre elevi ar fi amenințat că are un cuțit asupra sa, însă, după verificările polițiștilor, s-a stabilit că obiectul invocat era, de fapt, o brichetă. Cearta ar fi pornit de la o situație sentimentală.
Conflict între doi elevi la Liceul Tehnologic Special din Baia Mare
Incidentul s-a petrecut joi dimineață, puțin după ora 9:00, în timpul unei pauze, la Liceul Tehnologic Special din Baia Mare. Doi elevi în vârstă de 16 ani, ambii din clasa a IX-a, ar fi intrat într-un conflict, iar discuția ar fi degenerat în amenințări.
Personalul unității de învățământ a fost alertat după ce alți elevi au auzit referiri la un cuțit. Pentru a clarifica situația și a preveni eventuale incidente, conducerea școlii a decis să fie apelat numărul unic de urgență 112.
Directoarea liceului, Nicoleta Covaci, a explicat că personalul a luat în serios informațiile transmise de elevi și a solicitat intervenția autorităților.
De la ce ar fi pornit cearta dintre adolescenți
Potrivit explicațiilor oferite de șeful Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, Ioan Munteanu, neînțelegerea ar fi avut legătură cu o fată.
Acesta a precizat că între cei implicați ar fi existat o relație sentimentală, iar schimbarea situației personale ar fi alimentat tensiunile dintre adolescenți.
În timpul conflictului, unul dintre băieți ar fi afirmat că are un cuțit asupra sa, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul celor care au asistat la discuție.
Polițiștii au stabilit că obiectul era o brichetă
După sosirea echipajelor de poliție, agenții au discutat separat cu elevii pentru a afla ce s-a întâmplat. În urma verificărilor, s-a stabilit că nu fusese folosit un cuțit sau un alt obiect care să se încadreze în categoria armelor.
Potrivit reprezentantei Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Paula Oarga Pușcaș, cei doi elevi și-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare, pe fondul unor neînțelegeri.
„Fără a fi utilizată vreo categorie de armă sau alte obiecte”, a precizat reprezentanta IPJ Maramureș, referindu-se la incident.
Astfel, alarma inițială privind existența unui cuțit nu s-a confirmat, obiectul despre care se vorbise fiind o brichetă.
Ce sancțiuni au primit cei doi elevi
În urma incidentului, ambii adolescenți au fost sancționați contravențional cu câte 200 de lei. Părinții lor au fost chemați la școală pentru a fi informați despre cele întâmplate.
Intervenția polițiștilor a permis clarificarea situației, iar autoritățile au stabilit că, în acest caz, nu fusese folosită o armă.