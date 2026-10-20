Calendar ortodox, 20 octombrie 2026. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi și cine își serbează onomastica

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 07:17

Credincioșii ortodocși îi prăznuiesc marți, 20 octombrie 2026, pe Sfântul Mare Mucenic Artemie și pe Sfântul Cuvios Gherasim din Kefalonia. Ziua este dedicată rugăciunii, credinței și amintirii celor care au rămas statornici în fața încercărilor. Tot astăzi, persoanele care poartă numele Gherasim sau Artemie își pot sărbători onomastica.

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