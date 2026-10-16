Zelenski avertizează asupra viitorului războiului: De ce investițiile de miliarde în tancuri sunt puse sub semnul întrebării
Zelenski critică investițiile României în tehnică militară depășită. Foto/Profimedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că evoluția tehnologiilor militare schimbă regulile războiului. Statele care își planifică bugetele de apărare trebuie să țină cont de noile amenințări și de rolul tot mai important al dronelor.
Volodimir Zelenski avertizează că războiul modern schimbă regulile înarmării, iar statele trebuie să își adapteze investițiile militare la noile tehnologii. Mesajul liderului ucrainean readuce în discuție strategia de apărare a României, care beneficiază de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, dintre care aproximativ 9,6 miliarde de euro sunt destinate apărării. În timp ce țara noastră pregătește achiziții importante de vehicule blindate, sisteme antiaeriene și tancuri, apare întrebarea dacă prioritățile de înzestrare țin suficient cont de lecțiile războiului din Ucraina.
Zelenski avertizează că războiul modern schimbă regulile înarmării
Experiența războiului din Ucraina a schimbat modul în care armatele analizează eficiența echipamentelor militare și rolul tehnologiilor moderne pe câmpul de luptă. Volodimir Zelenski atrage atenția asupra necesității de a regândi cheltuielile pentru apărare, într-un context în care dronele și sistemele moderne de atac au devenit instrumente esențiale în desfășurarea operațiunilor militare.
„Nu vor mai cheltui miliarde pe tancuri, trebuie să cheltuiască banii pe alte lucruri”, este mesajul atribuit liderului ucrainean.
Declarația ridică o întrebare importantă pentru statele europene care își accelerează programele de înarmare: cum trebuie împărțite bugetele de apărare între armamentul greu, sistemele antiaeriene, drone și alte tehnologii militare?
România are la dispoziție 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE
România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE, destinat sprijinirii investițiilor în apărare. Aproximativ 9,6 miliarde de euro sunt prevăzute pentru înzestrarea Armatei Române, într-un program care include mai multe categorii de echipamente militare.
Printre achizițiile menționate se numără vehiculele de luptă Lynx, transportoarele blindate Piranha 5 și derivatele acestora, precum și sisteme antiaeriene Skyranger sau Skynex. Planurile de înzestrare includ și alte echipamente destinate forțelor terestre și apărării maritime.
Potrivit datelor prezentate de Realitatea Plus, valoarea contractelor și proiectelor menționate include:
3,337 miliarde de euro pentru 298 de vehicule de luptă Lynx;
2,172 miliarde de euro pentru transportoare blindate Piranha 5 și derivate;
981,95 milioane de euro pentru 11 sisteme antiaeriene Skyranger/Skynex;
449,75 milioane de euro pentru muniție specializată de 35 mm;
920 de milioane de euro pentru două nave de patrulare maritimă;
344,40 milioane de euro pentru platforme de transport auto multifuncționale.
Aceste investiții fac parte din efortul de modernizare a capacităților militare ale României, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de creșterea preocupărilor privind securitatea europeană.
România pregătește noi achiziții de tancuri Abrams
Pe lângă programele de achiziție a vehiculelor blindate și a sistemelor antiaeriene, România are în plan și dezvoltarea capacității de luptă bazate pe tancuri moderne.
Potrivit informațiilor prezentate în materialul Realitatea Plus, România a achiziționat deja 54 de tancuri Abrams și are în vedere o etapă ulterioară de înzestrare, în care sunt menționate alte 216 tancuri.
Estimările prezentate indică un cost de aproximativ 6,5 miliarde de euro, fără TVA, pentru 216 tancuri și 76 de vehicule derivate. De asemenea, compania germană Rheinmetall a propus României tancul Panther KF51.
Achizițiile de tancuri și blindate urmăresc consolidarea capacităților de luptă ale Armatei Române. Totuși, evoluțiile de pe frontul din Ucraina readuc în atenție modul în care aceste echipamente trebuie integrate cu dronele, sistemele de supraveghere, apărarea antiaeriană și mijloacele moderne de război electronic.
Cât investește România în drone și tehnologii moderne?
Un alt element relevant în evaluarea priorităților militare îl reprezintă investițiile în drone. Conform datelor prezentate de Realitatea Plus, valoarea dronelor contractate până acum este de 30,7 milioane de euro.
Comparată cu amploarea programelor de achiziție a vehiculelor blindate și a altor echipamente militare, această sumă ridică întrebări despre ponderea alocată sistemelor fără pilot în procesul de modernizare a Armatei Române.
Cu toate acestea, valorile contractelor nu sunt suficiente, singure, pentru a stabili dacă România investește prea mult sau prea puțin într-o anumită categorie de armament. O evaluare completă trebuie să țină cont de necesitățile operaționale, de numărul și tipul echipamentelor, de costurile de întreținere, de muniție, de instruire și de integrarea lor într-un sistem de apărare coerent.
Sunt investițiile României adaptate lecțiilor războiului din Ucraina?
Avertismentul lui Volodimir Zelenski deschide o dezbatere despre echilibrul dintre armamentul convențional și tehnologiile care au câștigat importanță în războiul modern.
Tancurile și vehiculele blindate continuă să aibă roluri militare specifice, însă eficiența lor depinde tot mai mult de protecția împotriva dronelor, de informațiile obținute în timp real și de coordonarea cu celelalte componente ale forțelor armate.
Pentru România, provocarea nu este doar achiziționarea unor echipamente moderne, ci și asigurarea compatibilității dintre acestea, dezvoltarea capacităților de apărare antiaeriană și integrarea noilor tehnologii în strategiile militare.
În acest context, investițiile prin programul SAFE și planurile de achiziție a tancurilor Abrams ridică o întrebare esențială: cât de bine reflectă strategia de înzestrare a României transformările războiului modern?
Răspunsul depinde de modul în care vor fi echilibrate nevoile de apărare convențională cu investițiile în drone, sisteme antiaeriene și alte tehnologii care pot influența decisiv desfășurarea unui conflict.
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