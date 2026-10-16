Zelenski avertizează asupra viitorului războiului: De ce investițiile de miliarde în tancuri sunt puse sub semnul întrebării

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 oct. 2026, 16:29

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că evoluția tehnologiilor militare schimbă regulile războiului. Statele care își planifică bugetele de apărare trebuie să țină cont de noile amenințări și de rolul tot mai important al dronelor.

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