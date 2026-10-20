Steve Witkoff, așteptat la negocieri pentru Ucraina în Norvegia. Emisarul lui Trump ar urma să meargă și în Rusia

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, ar urma să participe săptămâna aceasta la o nouă rundă de negocieri privind încheierea războiului din Ucraina, organizată în Norvegia. Trei persoane familiarizate cu pregătirile transmit că la discuții este așteptat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Programul întâlnirilor este însă provizoriu și poate suferi modificări.
Demersul diplomatic ar include și o deplasare a lui Witkoff în Rusia, unde emisarul american ar urma să se întâlnească cu președintele Vladimir Putin, au declarat două dintre sursele citate de Reuters.
Cine ar urma să participe la discuțiile de la Oslo
Reuniunea din capitala Norvegiei ar urma să îi aducă la aceeași masă pe Volodimir Zelenski, premierul norvegian Jonas Gahr Støre și reprezentanți ai grupului E4, din care fac parte Marea Britanie, Franța, Germania și Polonia. Sunt așteptați, de asemenea, reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO.
Două dintre persoanele consultate de Reuters au spus că se așteaptă ca liderul ucrainean să participe la întâlniri. La rândul său, Zelenski a declarat luni dimineață că negociatorii ucraineni și americani s-ar putea reuni în Norvegia în zilele următoare.
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, ar urma să se alăture discuțiilor prin videoconferință, deoarece este bolnav, potrivit unei alte persoane familiarizate cu pregătirile.
Sursele au vorbit sub protecția anonimatului și au subliniat că agenda nu este definitivă. Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de comentarii privind aceste întâlniri.
O posibilă întâlnire Witkoff–Putin, pe agenda diplomatică
Discuțiile pe care Steve Witkoff le-ar putea avea în Rusia ar viza mai multe subiecte legate de Ucraina, dar și situația cetățeanului american Stephen Hubbard, încarcerat în Rusia din 2022.
Potrivit celor două surse care au descris această etapă a deplasării, eliberarea lui Hubbard s-ar afla printre temele abordate cu partea rusă. Nici programul vizitei în Rusia nu este definitiv.
Negocierile sunt pregătite pe fondul tensiunilor dintre Washington și Kiev
Pregătirile pentru întâlniri au loc într-un moment de tensiune în relația dintre administrația Trump și conducerea Ucrainei.
Kievul acuză Washingtonul că a redus viteza sistemului de comunicații prin satelit Starshield, furnizat de SpaceX, a limitat schimbul de informații și a întârziat livrarea unor rachete pentru apărarea antiaeriană Patriot, plătite de alte state.
„Toate acestea sugerează că s-a luat o decizie politică de a încetini sprijinul acordat nouă”, a declarat Zelenski într-un videoclip publicat luni pe rețelele sociale.
Oficiali americani au negat acuzațiile Ucrainei, în timp ce Casa Albă a refuzat să comenteze acest subiect.
O persoană familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că secretarul american al apărării, Pete Hegseth, nu autorizase încă livrarea celui mai recent pachet de armament american cumpărat de aliații NATO prin programul PURL. Sursa nu a putut confirma dacă pachetul includea rachete Patriot.
În paralel, Donald Trump l-a acuzat pe Zelenski că refuză negocierile de pace cu Rusia. Într-o nouă critică formulată luni, președintele american a sugerat că ar fi momentul ca liderul de la Kiev „să pună pe altcineva să negocieze”. Zelenski a susținut în mod repetat că este pregătit pentru discuții.
De ce este important sistemul Starshield pentru Ucraina
Armata ucraineană folosește Starshield pentru comunicațiile de pe front și pentru operațiunile cu drone. Contractul cu SpaceX este deținut de Departamentul american al Apărării, care permite Ucrainei să utilizeze sistemul.
Oficialii ucraineni susțin că limitarea capacității acestuia a afectat interceptarea atacurilor rusești și a contribuit la pierderi de vieți în rândul civililor. Reuters a relatat săptămâna trecută că ordinul de restricționare a sistemului a venit din interiorul Casei Albe.
Elon Musk, directorul general al SpaceX, a afirmat pe platforma X că sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul american. Potrivit acestuia, eventualele restricții privind viteza sau utilizarea sunt decise de armata SUA ori de președinte.