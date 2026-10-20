Steve Witkoff, așteptat la negocieri pentru Ucraina în Norvegia. Emisarul lui Trump ar urma să meargă și în Rusia

Publicat 20 oct. 2026, 10:42 Actualizat 20 oct. 2026, 10:46

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, ar urma să participe săptămâna aceasta la o nouă rundă de negocieri privind încheierea războiului din Ucraina, organizată în Norvegia. Trei persoane familiarizate cu pregătirile transmit că la discuții este așteptat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Programul întâlnirilor este însă provizoriu și poate suferi modificări.

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