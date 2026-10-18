Ana Maria Păcuraru: Netanyahu acuză Hamas pentru victimele din Gaza și avertizează asupra Iranului

Premierul Benjamin Netaniahu a răspuns acuzațiilor care se aduc Israelului despre victimele civile din Gaza. El spune că responsabilitatea este a Hamas care îi ține pe civili sub amenințarea armelor.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că Hamas este responsabilă pentru victimele civile din Gaza, acuzând organizația că îi împiedică pe locuitori să părăsească zonele de luptă. Într-un interviu acordat Fox News, liderul de la Ierusalim a respins acuzațiile la adresa Israelului și a avertizat asupra amenințării reprezentate, în opinia sa, de programul militar al Iranului.
Netanyahu susține că Hamas îi împiedică pe civili să plece din zonele de luptă
„Benjamin Netanyahu a ales cuvinte dure într-un interviu acordat postului american Fox News în emisiunea Life, Liberty and Levin a jurnalistului conservator Mark Levin. Premierul israelian a răspuns frontal tuturor acuzațiilor care se aduc astăzi Israelului. Despre victimele civile din Gaza, Netanyahu spune că responsabilitatea este a Hamas, organizația teroristă îi ține pe civili sub amenințarea armelor și le interzice să părăsească zonele de luptă. Netanyahu numește asta cea mai josnică stare morală a lumii și adaugă cu amărăciune: iar cine este acuzat? Israelul. Este o nebunie.
Cel mai apăsat a vorbit însă despre dreptul la pământ. „Nu suntem pe un pământ furat, aceasta este patria noastră istorică. Suntem poporul indigen de aici, nu suntem olandezii în Indonezia. Suntem evrei din Iudeea”. Altfel spus, Israelul respinge categoric eticheta de proiect colonial.
Nici Europa n-a scăpat nesancționată, Netanyahu i-a numit pe europeni mediocri în atât de multe privințe. Dar avertismentul cel mai grav privește Iranul. Potrivit premierului israelian, Teheranul construiește rachete balistice intercontinentale capabile să ajungă în Statele Unite și vrea să le doteze cu focoase nucleare.
Fiecare oraș american ar trebui să devină ostatic, spune Netanyahu, iar un Iran nuclear ar fi, în opinia lui, o putere fără precedent, un regim fanatic care nu cântărește costurile și beneficiile și care face un singur lucru consecvent: minte și înșeală.
La final, un mesaj direct pentru Washington: Netanyahu spune că uneori un lider trebuie să-și asume loviturile ca să facă ce este corect pentru generațiile viitoare și că Donald Trump a făcut exact acest lucru. Un mesaj care spune multe despre cum vede Israelul lumea de azi, un război pe care îl duce pe teren, dar și în fața opiniei publice internaționale.”, a declarat jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.