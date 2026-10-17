Ana Maria Păcuraru, analiză despre tensiunile Trump–Zelenski: ce se află în spatele deciziilor liderului american

Ana Maria Păcuraru, corespondent REALITATEA PLUS la Casa Albă, a analizat poziția lui Donald Trump și implicațiile divergențelor dintre Statele Unite și Ucraina. În opinia jurnalistei, abordarea liderului american se bazează pe trei argumente: costurile ajutorului pentru Kiev, încheierea războiului și protejarea intereselor economice ale SUA.
„Primul argument este al banilor. Administrația Biden a trimis Ucrainei zeci de miliarde de dolari fără condiții clare și fără o strategie de ieșire din război. Trump pune o întrebare pe care orice contribuabil american o poate înțelege: unde s-au dus acești bani și ce s-a obținut cu ei după aproape cinci ani de război?”, a declarat Ana Maria Păcuraru.
În privința negocierilor de pace, jurnalista consideră că Donald Trump pune accentul pe oprirea conflictului, nu pe obținerea unei victorii totale a Ucrainei.
„Al doilea argument este pacea. Trump nu promite victorie totală, promite încheierea războiului. Din perspectiva lui, un lider care refuză orice compromis prelungește suferința propriului popor”, a explicat corespondentul REALITATEA PLUS.
Prețul motorinei, un punct sensibil în relația Washington–Kiev
Potrivit analizei prezentate de Ana Maria Păcuraru, preocupările administrației americane privind prețurile carburanților contribuie la divergențele cu autoritățile ucrainene.
„Al treilea argument este interesul american. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au contribuit în viziunea Casei Albe la scumpirea motorinei, iar Trump răspunde înainte de toate alegătorilor americani. America nu își abandonează aliații, dar nu mai semnează cecuri în alb. Pacea se negociază, nu se finanțează la nesfârșit”, a afirmat jurnalista.