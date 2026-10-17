Ana Maria Păcuraru, analiză despre tensiunile Trump–Zelenski: ce se află în spatele deciziilor liderului american

Publicat 17 oct. 2026, 07:52 Sursă Realitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru, corespondent REALITATEA PLUS la Casa Albă, a analizat poziția lui Donald Trump și implicațiile divergențelor dintre Statele Unite și Ucraina. În opinia jurnalistei, abordarea liderului american se bazează pe trei argumente: costurile ajutorului pentru Kiev, încheierea războiului și protejarea intereselor economice ale SUA.

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