Cel mai important centru de date din Rusia, lovit de drone ucrainene. Atacul vizează ambițiile Moscovei în domeniul inteligenței artificiale
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Dronele ucrainene au lovit miercuri cel mai mare centru de date din Rusia, într-o serie de atacuri care par să urmărească sabotarea planurilor Moscovei de a dezvolta tehnologii de inteligență artificială capabile să concureze cu cele din SUA și China, relatează Reuters.
Sberbank, noua ţintă a atacurilor ucrainene asupra infrastructurii digitale ruseşti
Atacul asupra centrului de date al Sberbank din Balakovo, deţinută de cea mai mare bancă şi una dintre principalele companii de tehnologie din Rusia, a avut loc după trei lovituri lansate săptămâna trecută asupra centrelor de date ale grupului tehnologic rus Yandex.
”Confirmăm că centrul de procesare a datelor a fost atacat. În acelaşi timp, toate sistemele şi serviciile Sberbank funcţionează normal şi fără întreruperi”, a declarat reporterilor Aleksandr Vediahin, prim-adjunct al directorului general al băncii.
Potrivit agenţiei de stat RIA Novosti, centrul Sberbank vizat miercuri urma să găzduiască cel mai mare supercomputer din Rusia, programat să intre în funcţiune în 2027.
Centrele de date ale Yandex atacate anterior găzduiau toate cele trei supercomputere operaţionale ale companiei. Nici Yandex, nici Sberbank nu au precizat dacă echipamentele, utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligenţă artificială (IA), au fost avariate în urma atacurilor ucrainene.
Alături de Yandex, principalul său rival pe piaţa internă, Sberbank se numără printre liderii Rusiei în dezvoltarea inteligenţei artificiale. Piaţa locală este dominată de modelele GigaChat, dezvoltat de Sberbank, şi YandexGPT.
Sancţiunile şi lipsa cipurilor frânează ambiţiile Rusiei în domeniul inteligenței artificiale
Ambele companii au investit masiv în dezvoltarea propriilor modele de inteligenţă artificială, însă estimează că se află cu până la nouă luni în urma liderilor mondiali din Statele Unite şi China. Unul dintre principalele motive îl reprezintă sancţiunile occidentale, care limitează accesul Rusiei la cele mai avansate componente hardware.
”Este clar cu ce dificultăţi ne confruntăm la achiziţionarea de unităţi moderne de procesare grafică. Atât noi, cât şi Yandex suferim din această cauză”, a declarat pe 29 septembrie Gherman Gref, directorul general al Sberbank. El a descris accesul dificil la aceste componente drept principalul motiv pentru care Rusia rămâne în urma Statelor Unite şi a Chinei în domeniul IA.
Sberbank negociază achiziţionarea de cipuri de la producători chinezi. Cu toate acestea, Vediahin a declarat într-un interviu acordat Reuters pe 3 iunie că monopolul Nvidia asupra platformei software CUDA reprezintă o problemă şi mai mare. Platforma a devenit un standard al industriei inteligenţei artificiale, ceea ce face dificilă înlocuirea tehnologiilor companiei americane.
Yandex a anunţat anterior că supercomputerele sale funcţionau cu cipuri Nvidia A100, lansate în 2020 şi depăşite între timp de generaţia mai performantă H100.
Sberbank are două supercomputere operaţionale. Cel mai avansat, Christofari Neo, se află la Moscova, foloseşte cipuri Nvidia A100 şi ocupă locul 167 în clasamentul Top 500 al celor mai puternice supercomputere din lume. Cel mai performant sistem al Yandex, Cervonenkis, se situează pe locul 101 în acelaşi clasament.
Expertul IT Mihail Klimarev a declarat pentru Reuters că înlocuirea cipurilor ar putea dura mult timp din cauza sancţiunilor occidentale. În plus, eventualele avarii ale supercomputerelor ar putea afecta industria rusă de inteligenţă artificială, deja afectată de restricţiile internaţionale.
”Echipamentele sunt importate, dar acest lucru se face la un cost ridicat, pe căi indirecte. Mai întâi, trebuie să negociezi pentru ca cineva să fie dispus să ţi-l vândă şi să nu se teamă de sancţiuni”, a explicat acesta.
Centrele de date, în centrul preocupărilor privind securitatea naţională a Rusiei
Absenţa întreruperilor raportate de Sberbank a fost comparată de unii comentatori cu situaţia de la Yandex, ale cărei divizii de taxiuri şi livrări de mâncare au semnalat perturbări. Aceştia au susţinut că diferenţa ar putea indica un nivel mai ridicat de protecţie a centrelor de date ale Sberbank.
”Acesta este un exemplu excelent al ceea ce poate face un antreprenor pentru a-şi proteja activele”, a scris bloggerul militar Aleksandr Koţ.
Protejarea infrastructurii strategice a devenit o preocupare tot mai importantă pentru autorităţile ruse. Potrivit unui decret emis în august de preşedintele Vladimir Putin, statul poate prelua administrarea instalaţiilor considerate insuficient protejate.
Centrul de date al Sberbank din Balakovo este situat în apropierea centralei nucleare cu acelaşi nume, care îi furnizează energie, precum şi a hidrocentralei de la Saratov. Nu au fost raportate pagube la niciuna dintre cele două centrale în urma atacului.
Moscova caută soluţii pentru a-şi proteja infrastructura tehnologică
Ucraina susţine că atacurile sale reprezintă o ripostă la loviturile ruseşti asupra propriilor centre de date. Cele două ţări au vizat reciproc, în repetate rânduri, rafinării, centrale electrice, porturi şi companii din sectorul comerţului electronic.
În acest context, Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunţat săptămâna aceasta că poartă discuţii cu armata pentru consolidarea protecţiei centrelor de date.
Totodată, unii parlamentari ruşi au propus mutarea acestor infrastructuri în subteran, unde echipamentele ar fi mai bine protejate împotriva atacurilor cu drone.
Atacurile recente evidenţiază vulnerabilitatea infrastructurii informatice esenţiale pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale, într-un moment în care Rusia încearcă să îşi menţină competitivitatea tehnologică în pofida sancţiunilor şi a dificultăţilor de aprovizionare cu hardware avansat.
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