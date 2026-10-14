Cel mai important centru de date din Rusia, lovit de drone ucrainene. Atacul vizează ambițiile Moscovei în domeniul inteligenței artificiale

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 oct. 2026, 19:18

Dronele ucrainene au lovit miercuri cel mai mare centru de date din Rusia, într-o serie de atacuri care par să urmărească sabotarea planurilor Moscovei de a dezvolta tehnologii de inteligență artificială capabile să concureze cu cele din SUA și China, relatează Reuters.

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