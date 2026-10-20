Carburanții, din ce în ce mai scumpi! Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Unde găsești cele mai mici prețuri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 09:10

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate marți, 20 octombrie 2026, față de ziua precedentă, însă diferențele față de începutul verii sunt considerabile. Benzina standard costă, în medie, 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina se menține la 10,90 lei pe litru. GPL-ul are un preț mediu de 4,71 lei. Potrivit noilor cifre, toate cele trei tipuri de carburant s-au scumpit față de 30 iunie, cele mai mari creșteri fiind înregistrate la benzină și motorină.

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