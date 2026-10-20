Carburanții, din ce în ce mai scumpi! Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Unde găsești cele mai mici prețuri

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate marți, 20 octombrie 2026, față de ziua precedentă, însă diferențele față de începutul verii sunt considerabile. Benzina standard costă, în medie, 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina se menține la 10,90 lei pe litru. GPL-ul are un preț mediu de 4,71 lei. Potrivit noilor cifre, toate cele trei tipuri de carburant s-au scumpit față de 30 iunie, cele mai mari creșteri fiind înregistrate la benzină și motorină.
Prețurile carburanților, 20 octombrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul
Potrivit statisticilor PretCarburant.ro, prețurile carburanților de luni, 19 octombrie, s-au menținut și marți, fără modificări ale mediilor naționale. Benzina standard costă 10,10 lei pe litru, conform datelor colectate din 1.357 de stații de alimentare. Cel mai mic preț identificat este de 9,89 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,16 lei. În cazul motorinei standard, media națională este de 10,90 lei pe litru, pe baza informațiilor din același număr de stații, cu prețuri cuprinse între 10,69 și 10,96 lei.
Pentru șoferii care folosesc GPL, prețul mediu la nivel național este de 4,71 lei pe litru, potrivit datelor centralizate din 326 de stații. Cel mai mic tarif identificat este de 4,59 lei pe litru, în timp ce prețul maxim ajunge la 4,99 lei. Deși în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate modificări, comparația cu 30 iunie 2026 arată scumpiri de 1,44 lei pe litru la benzină, echivalentul unei creșteri de 16,6%, și de 1,68 lei la motorină, respectiv 18,2%. GPL-ul s-a scumpit cu 16 bani pe litru, adică 3,5%.
Unde se găsesc cele mai ieftine benzină și motorină din România
Cele mai mici prețuri pentru benzină și motorină sunt înregistrate marți la aceeași stație de alimentare, potrivit PretCarburant.ro. Este vorba despre benzinăria Petrolium din Iernut, județul Mureș, unde un litru de benzină standard costă 9,89 lei, iar motorina standard se vinde cu 10,69 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț din țară este de 4,59 lei pe litru și a fost identificat la o stație MOL din Onești, județul Bacău.
Diferențele dintre cele mai mici și cele mai mari prețuri din România ajung la 27 de bani pe litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină. În cazul GPL-ului, diferența este mai mare, de 40 de bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri de benzină sau motorină, diferența dintre alimentarea la cel mai mic preț și cea la tariful maxim poate ajunge la 13,50 lei, potrivit valorilor înregistrate marți, 20 octombrie.
Cât costă benzina și motorina în București, Cluj-Napoca și celelalte orașe mari
În marile orașe din România, prețurile medii ale carburanților sunt foarte apropiate. În București, un litru de benzină standard costă, în medie, 10,10 lei, iar motorina se vinde cu 10,90 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate și în Iași, Brașov și Craiova. În schimb, în Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, benzina standard are un preț mediu de 10,11 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,91 lei. Diferența dintre cele opt orașe analizate este de numai un ban pe litru pentru fiecare dintre cei doi carburanți.
La nivel județean, cele mai mici și cele mai mari prețuri medii sunt, de asemenea, apropiate. Pentru benzina standard, județul Botoșani înregistrează cea mai redusă medie, de 10,08 lei pe litru, în timp ce în Ilfov prețul mediu ajunge la 10,11 lei. În cazul motorinei, cea mai mică medie județeană este în Sălaj, unde litrul costă 10,88 lei. La polul opus se află tot județul Ilfov, cu o medie de 10,91 lei pe litru.
Petrolul Brent a scăzut ușor, dar este mult mai scump decât la sfârșitul lunii iunie
Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat luni, 19 octombrie 2026, la 109,28 dolari pe baril, pentru contractul cu livrare în decembrie. Valoarea este cu 0,58 dolari mai mică decât cea înregistrată anterior. Comparativ cu 30 iunie, când prețul de referință era de 73,38 dolari pe baril, datele prezentate indică o creștere de 57,4%, potrivit seriei continue de contracte analizate de platformă.