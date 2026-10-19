Motorina, tot mai aproape de 11 lei pe litru! Prețurile carburanților, luni, 19 octombrie. Unde alimentezi mai ieftin

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 08:46

Șoferii români continuă să scoată bani mulți din buzunar pentru un plin de carburant, chiar dacă benzina s-a mai ieftinit în weekend. Luni, 19 octombrie 2026, prețurile au rămas neschimbate față de ziua precedentă. În București, un litru de benzină standard costă între 10,06 și 10,12 lei, în timp ce motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 10,86 și 10,92 lei. Există însă și o localitate din România unde benzina poate fi cumpărată cu mai puțin de 10 lei pe litru.

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