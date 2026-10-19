Motorina, tot mai aproape de 11 lei pe litru! Prețurile carburanților, luni, 19 octombrie. Unde alimentezi mai ieftin

Șoferii români continuă să scoată bani mulți din buzunar pentru un plin de carburant, chiar dacă benzina s-a mai ieftinit în weekend. Luni, 19 octombrie 2026, prețurile au rămas neschimbate față de ziua precedentă. În București, un litru de benzină standard costă între 10,06 și 10,12 lei, în timp ce motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 10,86 și 10,92 lei. Există însă și o localitate din România unde benzina poate fi cumpărată cu mai puțin de 10 lei pe litru.
Prețul benzinei, luni, 19 octombrie 2026. Cât costă un litru în București
Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din Capitală costă 10,06 lei pe litru și poate fi găsită la stațiile Petrom. Același tarif este afișat și de Socar, la benzinăria de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. La celelalte două stații Socar, de pe Bulevardul Theodor Pallady, nr. 50, și Bulevardul Basarabia, nr. 103, prețul este de 10,09 lei pe litru, după reducerea aplicată în weekend.
La Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil, benzina standard costă 10,12 lei pe litru. Prețurile sunt aceleași ca duminică, 18 octombrie, după ce unele companii au aplicat reduceri de până la 5 bani pe litru. În cazul Lukoil, ieftinirea a fost de 3 bani. Astfel, între cea mai ieftină și cea mai scumpă benzină din rețelele monitorizate în București există o diferență de numai 6 bani pe litru. Mai multe detalii despre evoluția prețurilor carburanților au fost prezentate și în zilele precedente.
În celelalte mari orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Timișoara, unde litrul costă 10,04 lei, la stația Socar de pe Calea Aradului, nr. 107/A. La Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețurile pornesc de la 10,06 lei pe litru. În Cluj-Napoca, acest tarif este afișat la Petrom, inclusiv pe strada Oașului și Calea Traian Vuia. În Iași și Constanța, șoferii pot găsi benzină la același preț în stațiile Petrom și Socar.
Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Unde se găsește cel mai mic preț
Nici șoferii care alimentează cu motorină nu au parte de noi ieftiniri. Luni, 19 octombrie, în București, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 10,86 lei pe litru, tarif menținut încă din 8 octombrie. Acesta este afișat la stațiile Petrom, dar și la Socar, pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A. La benzinăriile Socar de pe Bulevardul Theodor Pallady și Bulevardul Basarabia, un litru de motorină costă 10,89 lei.
La Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil, motorina standard se vinde cu 10,92 lei pe litru. Niciuna dintre aceste rețele nu a modificat prețurile față de duminică. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare tarif din Capitală este de 6 bani pe litru. Chiar și așa, motorina rămâne considerabil mai scumpă decât benzina, iar un plin de 50 de litri ajunge la 543 de lei, dacă alimentarea se face la cel mai mic preț disponibil.
În marile orașe, Timișoara are cea mai ieftină motorină, la 10,83 lei pe litru, în stația Socar de pe Calea Aradului. Prețul este neschimbat din 8 octombrie. La Cluj-Napoca, litrul costă minimum 10,84 lei, la stațiile DHR de pe strada Frunzișului, nr. 83, și strada Plopilor, nr. 64. În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 10,86 lei pe litru, afișat la benzinăriile Petrom și Socar.
Localitatea din România unde benzina costă sub 10 lei pe litru
Cei mai ieftini carburanți din țară se găsesc, potrivit datelor prezentate de Peco Online, în localitatea Iernut, din județul Mureș. La stația PRV Petrolium, situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, pe E60, un litru de benzină standard costă 9,89 lei. Este cel mai mic tarif indicat la nivel național pentru luni, 19 octombrie, și a rămas neschimbat față de duminică.
Tot la această benzinărie din Iernut se găsește și cea mai ieftină motorină standard, la prețul de 10,69 lei pe litru. Comparativ cu cele mai mici tarife din București, diferența este de 17 bani pe litru, atât la benzină, cât și la motorină. Pentru un plin de 50 de litri, șoferii ar plăti cu 8,50 lei mai puțin decât la cele mai ieftine stații din Capitală.
În ceea ce privește GPL-ul, cele mai mici prețuri dintre marile orașe sunt în București, unde litrul costă 4,64 lei. La Cluj-Napoca și Constanța, tariful pornește de la 4,69 lei pe litru, în timp ce la Timișoara și Iași cel mai mic preț este de 4,71 lei.
De ce nu se ieftinește motorina la pompă, deși prețurile au scăzut pe piețele europene
Prețurile motorinei au rămas neschimbate în benzinării, chiar dacă pe piețele europene angro s-au înregistrat scăderi. Acestea au venit după decizia Grupului celor 7 economii majore, G7, de a elibera rezerve strategice de petrol. Cu toate acestea, reducerile de pe piețele angro nu se văd imediat și în prețurile plătite de șoferi la pompă.
Între timp, Ministerul Finanțelor a prelungit până la 31 octombrie 2026 reducerea cu 25% a accizei pentru motorina standard. Măsura urma inițial să expire pe 15 octombrie, însă a fost menținută pentru încă două săptămâni.