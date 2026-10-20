Un nou dosar penal după atacul cu cuțitul din Bistrița. Polițiștii anchetează cum au ajuns imaginile neblurate pe internet

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au deschis un nou dosar penal după ce imaginile atacului cu cuțitul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” au ajuns în spațiul public, inclusiv în variante neblurate. Înregistrările surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care elevul de 13 ani bate la ușa unei clase, iar când profesoara iese, o atacă cu un cuțit și apoi intră în sala de curs. Anchetatorii încearcă acum să stabilească cine a divulgat imaginile și cum au fost acestea distribuite. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, Claudiu Jurcan, a anunțat marți, 20 octombrie, în cadrul ședinței de Colegiu prefectural, că polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru divulgare de date nepublice. Cercetările au fost declanșate după ce imaginile atacului de la școala din Bistrița au început să circule pe internet și în mass-media. Potrivit acestuia, verificările urmăresc să stabilească traseul înregistrărilor și împrejurările în care acestea au ajuns în spațiul public.
Întrebat dacă imaginile ar fi putut fi divulgate chiar de un polițist, adjunctul IPJ Bistrița-Năsăud nu a exclus această posibilitate. Acesta a explicat că verificările îi pot viza pe toți cei care au avut acces la înregistrări în timpul prelucrării datelor, indiferent de calitatea acestora. Claudiu Jurcan a precizat că cercetările se desfășoară, deocamdată, in rem, fără ca o anumită persoană să fie indicată drept responsabilă pentru apariția imaginilor în spațiul public, conform presei locale.
Șeful Inspectoratului Școlar susține că imaginile nu au fost divulgate de școală
Șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Vasile Șteopoaie, a declarat că înregistrările surprinse de camerele de supraveghere nu ar fi fost distribuite de reprezentanții unității de învățământ. Acesta a explicat că școala a predat imaginile organelor de anchetă, iar stabilirea persoanei care le-a făcut publice intră în atribuțiile celor care desfășoară cercetările. Șteopoaie a criticat apariția filmărilor neblurate pe internet, în condițiile în care acestea surprind un atac violent petrecut într-o școală.
Ce se întâmplă cu profesoara și elevul răniți în atacul din Bistrița
Vasile Șteopoaie a oferit și informații despre starea celor două victime ale atacului produs luni, 19 octombrie. Inspectorul școlar general a declarat că a discutat marți dimineață cu profesoara de 28 de ani, care a fost înjunghiată de elevul de 13 ani și care se află în continuare internată în spital. Femeia i-a transmis că se simte bine. În stare bună este și elevul de 12 ani care a fost rănit în timp ce încerca să îi sară în ajutor profesoarei. Copilul a fost externat încă de luni, după ce a primit îngrijiri medicale.
În ceea ce îl privește pe agresorul de 13 ani, adjunctul IPJ Bistrița-Năsăud a precizat că acesta se află în continuare internat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, împreună cu mama sa. Autoritățile așteaptă comunicarea diagnosticului stabilit de medicii specialiști. Aceleași informații medicale sunt așteptate și de consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, care urmează să analizeze situația elevului și să ia o decizie cu privire la eventuala exmatriculare a acestuia.
Sprijin suplimentar pentru elevii și părinții școlii unde a avut loc atacul
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud a pregătit un ghid special pentru părinții elevilor de la școala unde s-a produs atacul. Documentul urmează să fie distribuit marți, 20 octombrie, zi în care este programată și o ședință online cu părinții. Potrivit directoarei CJRAE Bistrița-Năsăud, Anca Toader, ghidul conține recomandări despre modul în care adulții pot discuta cu cei mici despre incident, în funcție de vârsta acestora, și despre felul în care le pot răspunde la întrebări.
Materialul pregătit de specialiști îi va ajuta pe părinți și să recunoască eventualele reacții ale copiilor după evenimentele petrecute la școală, pentru a putea interveni corespunzător. În același timp, autoritățile din educație au anunțat că va fi suplimentat sprijinul oferit de consilierii școlari în unitatea de învățământ. Separat de dosarul pentru divulgarea imaginilor, atacul de luni este cercetat într-un dosar penal pentru tentativă de omor, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.