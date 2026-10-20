Elevii școlii din Bistrița fac cursuri online după atacul asupra profesoarei. Ce se întâmplă cu agresorul de 13 ani

Elevii școlii din Bistrița, unde o profesoară de matematică a fost înjunghiată de un copil de 13 ani, fac astăzi cursuri online, după atacul care a avut loc în unitatea de învățământ. Femeia, în vârstă de 28 de ani, a fost operată de urgență, iar medicii au transmis că starea ei este stabilă. Între timp, băiatul care a comis agresiunea a fost internat la o clinică de psihiatrie pentru copii din Cluj, iar procurorii DIICOT au preluat cazul.
Profesoara înjunghiată la școala din Bistrița a fost operată de urgență
Imediat după atac, profesoara de matematică și elevul care a încercat să îi sară în ajutor au fost transportați la spital. Femeia a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, iar medicii au stabilit că a suferit răni care au necesitat inclusiv îngrijiri de chirurgie toracică. În schimb, elevul rănit în timpul atacului a fost externat. Alți 14 copii au suferit atacuri de panică în urma incidentului, iar profesorul de sport Ionuț Rațiu, de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, a intervenit după producerea agresiunii.
În urma incidentului, unitatea de învățământ a fost închisă, iar elevii își desfășoară cursurile online. Directoarea școlii dorește ca primăria să instaleze porți pentru detectarea metalelor la intrarea în unitatea de învățământ. Măsura a fost cerută după atacul în care profesoara și un alt elev au fost răniți, iar mai mulți copii au suferit atacuri de panică.
Agresorul de 13 ani, internat la psihiatrie. DIICOT a preluat ancheta
Băiatul care și-a înjunghiat profesoara se află acum internat la o clinică de psihiatrie pentru copii din Cluj. Pentru că are doar 13 ani, acesta nu poate fi arestat, însă procurorii DIICOT continuă cercetările. Potrivit informațiilor prezentate, minorul urmează să ajungă într-un centru al Protecției Copilului, unde va fi supravegheat strict. Anchetatorii iau în calcul un posibil mobil de ură rasială, iar alte informații arată că băiatul ar fi vrut să atace un coleg pentru că acesta ar fi avut o altă religie.
Atacul ar fi fost pregătit timp de opt luni. Ce au descoperit anchetatorii
Potrivit informațiilor apărute în anchetă, elevul de 13 ani ar fi pregătit atacul timp de aproximativ opt luni. Băiatul și-ar fi anunțat intențiile pe TikTok, unde ar fi transmis mesajul: „Nu aveți idee cât sunt de periculos!”. Anchetatorii susțin că acesta ar fi vrut chiar să transmită agresiunea în direct pe rețelele de socializare și că s-ar fi inspirat dintr-un caz asemănător petrecut anul trecut la Moscova. De asemenea, există informații potrivit cărora minorul ar fi acționat în urma unei provocări de pe TikTok, la îndemnul unui extremist dintr-o altă țară.
Psihiatrii susțin că astfel de provocări apărute în mediul online au în spate o formă de propagandă a superiorității rasiale. Între timp, apar și alte informații despre copilul care a comis atacul. Bunicul acestuia susține că băiatul ar fi fost marginalizat de colegi și că ar fi fost victima bullyingului. Potrivit relatării sale, nepotul era dat la o parte de grupurile de copii, iar unii colegi i-ar fi pus piedică. Aceste afirmații apar în contextul cercetărilor desfășurate de procurorii DIICOT.