Elevii școlii din Bistrița fac cursuri online după atacul asupra profesoarei. Ce se întâmplă cu agresorul de 13 ani

Publicat 20 oct. 2026, 08:42 Sursă Realitatea PLUS

Elevii școlii din Bistrița, unde o profesoară de matematică a fost înjunghiată de un copil de 13 ani, fac astăzi cursuri online, după atacul care a avut loc în unitatea de învățământ. Femeia, în vârstă de 28 de ani, a fost operată de urgență, iar medicii au transmis că starea ei este stabilă. Între timp, băiatul care a comis agresiunea a fost internat la o clinică de psihiatrie pentru copii din Cluj, iar procurorii DIICOT au preluat cazul.

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