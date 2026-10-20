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Autocisternă plină cu vin, răsturnată în Vaslui! Șoferul moldovean a rămas blocat în cabină. Intervenție de urgență

Accident DE 581

Accident DE 581

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 10:19

O autocisternă încărcată cu vin s-a răsturnat marți pe Drumul European 581, în comuna Drânceni, județul Vaslui. Șoferul, cetățean moldovean, a rămas blocat în cabina vehiculului, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, bărbatul este conștient, iar pompierii lucrează pentru a-l scoate din cabină. Din primele informații, cisterna nu prezintă scurgeri de lichid.

Șoferul autocisternei a rămas încarcerat. Pompierii încearcă să îl salveze

La locul accidentului produs pe DE 581 au intervenit echipaje ale Secției de Pompieri Huși, cu două autospeciale și șase militari, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță, cu o autosanitară de tip B2. Salvatorii acționează pentru deblocarea șoferului rămas în cabină și asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în zona în care s-a răsturnat vehiculul.

Şoferul, cetăţean moldovean, este conştient, blocat în cabină. Cisterna este încărcată cu vin şi nu prezintă scurgeri. Se lucrează pentru deblocarea şoferului şi se asigură măsuri PSI în zonă.

— a transmis ISU Vaslui.

Polițiștii cercetează împrejurările în care s-a produs accidentul

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili în ce împrejurări s-a răsturnat autocisterna încărcată cu vin. Deocamdată, nu au fost comunicate informații despre cauza accidentului. La momentul transmiterii primelor date de către ISU Vaslui, șoferul se afla încă în cabină, iar echipajele de intervenție lucrau pentru eliberarea acestuia.

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