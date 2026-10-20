Autocisternă plină cu vin, răsturnată în Vaslui! Șoferul moldovean a rămas blocat în cabină. Intervenție de urgență

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 10:19

O autocisternă încărcată cu vin s-a răsturnat marți pe Drumul European 581, în comuna Drânceni, județul Vaslui. Șoferul, cetățean moldovean, a rămas blocat în cabina vehiculului, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, bărbatul este conștient, iar pompierii lucrează pentru a-l scoate din cabină. Din primele informații, cisterna nu prezintă scurgeri de lichid.

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