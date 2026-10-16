Tu știi unde ajung datele transmise prin 112? Un inspectorat de poliție, sancționat după ce a comunicat mai departe datele personale ale unui apelant

Publicat 16 oct. 2026, 09:58 Actualizat 16 oct. 2026, 09:59

Ce se întâmplă cu datele pe care le oferi atunci când suni la 112? Mulți români nu știu cine poate avea acces la informațiile furnizate în timpul unui apel la 112. Un inspectorat de poliție a fost sancționat după ce a transmis fără temei legal datele unei persoane care reclamase o tulburare a liniștii publice. Cazul investigat de Autoritatea pentru Protecția Datelor (ANSPDCP) explică ce drepturi au apelanții și în ce condiții autoritățile pot face schimb de date personale.

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