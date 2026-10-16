Tu știi unde ajung datele transmise prin 112? Un inspectorat de poliție, sancționat după ce a comunicat mai departe datele personale ale unui apelant

Ce se întâmplă cu datele pe care le oferi atunci când suni la 112? Mulți români nu știu cine poate avea acces la informațiile furnizate în timpul unui apel la 112. Un inspectorat de poliție a fost sancționat după ce a transmis fără temei legal datele unei persoane care reclamase o tulburare a liniștii publice. Cazul investigat de Autoritatea pentru Protecția Datelor (ANSPDCP) explică ce drepturi au apelanții și în ce condiții autoritățile pot face schimb de date personale.
Un inspectorat de poliție județean a fost sancționat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru că a transmis fără temei legal datele unei persoane care a reclamat la numărul unic de urgență 112 o situație de tulburare a liniștii publice. Informația apare în raportul de activitate pentru 2025 al ANSPDCP și a fost analizată de avocatnet.ro.
Cazul a ieșit la iveală după ce persoana care a apelat 112 pentru a reclama o situație de tulburare a liniștii publice a fost contactată, la scurt timp, de un agent al poliției locale. Apelantul a rămas surprins să constate că acesta cunoștea nu doar identitatea sa, ci și detalii despre sesizarea făcută prin serviciul de urgență.
Pentru a afla cum au ajuns aceste informații la poliția locală, cetățeanul a cerut explicații mai multor instituții și a aflat că inspectoratul de poliție județean transmisese către poliția locală datele colectate în urma apelului la 112.
Sesizată în legătură cu această situație, ANSPDCP a analizat cazul și a concluzionat că transmiterea către poliția locală a numelui, prenumelui, adresei și numărului de telefon ale apelantului nu era justificată, întrucât nu exista un temei legal.
Pentru încălcarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, instituția a fost sancționată în baza Legii nr. 363/2018, iar autoritatea de supraveghere a dispus revizuirea procedurilor interne și instruirea personalului implicat în prelucrarea datelor personale, pentru a preveni situații similare în viitor.
ANSPDCP subliniază că transmiterea datelor între autorități nu este interzisă în sine, însă, în cazul analizat, divulgarea informațiilor despre persoana care a apelat 112 nu a avut o bază legală. Astfel, simplul fapt că datele au fost obținute în exercitarea atribuțiilor unei instituții publice nu justifică automat comunicarea lor către o altă autoritate.