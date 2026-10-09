Școlile din România ar putea intra în alianțe europene. Ce ar putea câștiga elevii și profesorii
Școlile din România ar putea intra în alianțe europene
Școlile din România ar putea beneficia de o nouă formă de cooperare cu instituții de învățământ din alte state membre ale Uniunii Europene, în urma unei rezoluții susținute de Parlamentul European.
Inițiativa propune crearea unor alianțe europene între școli, cu scopul de a transforma colaborările punctuale în parteneriate stabile și de lungă durată.
Miza este ca elevii și profesorii să aibă acces la schimburi de experiență, metode moderne de predare și proiecte educaționale realizate împreună cu instituții din alte țări europene. Inițiativa ar include și școlile din mediul rural, comunitățile defavorizate, precum și instituțiile de învățământ vocațional și profesional.
Școlile ar putea trece de la proiecte izolate la parteneriate permanente
Gabriela Firea susține că pentru unitățile de învățământ din România această inițiativă ar putea însemna o schimbare importantă a modului în care sunt dezvoltate proiectele europene.
„Pentru școlile și liceele din România, această rezoluție reprezintă trecerea de la proiecte izolate la o cooperare structurată, pe termen lung, cu beneficii directe și palpabile”, spune Firea.
Prin alianțele europene propuse, școlile partenere ar urma să colaboreze constant, nu doar în cadrul unor proiecte limitate în timp. O instituție de învățământ din România ar putea astfel să fie conectată la o rețea de școli din alte state europene, cu care să desfășoare atât activități educaționale, cât și colaborări administrative.
Elevii și profesorii ar putea participa la schimburi de experiență
Unul dintre principalele beneficii urmărite este creșterea mobilității elevilor și profesorilor. Alianțele ar putea facilita schimburile de grupuri, activitățile de predare realizate în colaborare și cooperarea digitală între instituțiile participante.
Pentru elevi, astfel de parteneriate ar putea însemna acces la experiențe educaționale diferite și la metode de învățare folosite în alte sisteme de educație europene. Profesorii ar avea, la rândul lor, posibilitatea de a face schimb de experiență și de a-și dezvolta competențele profesionale.
Inițiativa pune accent și pe școlile din mediul rural și din comunitățile defavorizate. Acestea ar urma să fie incluse în alianțe astfel încât accesul la proiecte și experiențe educaționale europene să nu fie limitat la instituțiile de învățământ din marile orașe.
Mai puține sarcini administrative pentru profesori
Rezoluția acordă atenție și problemei sarcinilor administrative care revin cadrelor didactice. Propunerea urmărește simplificarea procedurilor și elaborarea unor orientări mai clare, astfel încât profesorii să nu fie împovărați de raportări excesive.
În același timp, inițiativa pune accent pe dezvoltarea unor competențe considerate importante atât pentru viața democratică, cât și pentru viitoarea integrare profesională a elevilor.
Printre acestea se numără educația civică, educația media și gândirea critică. Prin colaborarea dintre școli din mai multe țări, elevii ar putea avea acces la activități educaționale care să îi ajute să înțeleagă mai bine societatea în care trăiesc și să se adapteze cerințelor actuale.
Alianțele ar putea fi finanțate prin programe europene existente
Proiectul-pilot ar urma să fie pus în legătură cu programele și mecanismele de finanțare deja existente la nivelul Uniunii Europene. Printre acestea se numără Erasmus+, Fondul Social European Plus și Garanția pentru tineret.
Folosirea acestor instrumente ar urmări susținerea unor parteneriate durabile între instituțiile de învățământ și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
În cazul în care inițiativa va fi pusă în practică, o școală participantă la o astfel de alianță ar urma să aibă acces permanent la o rețea de instituții partenere din alte state europene. Colaborarea ar putea include atât activități administrative, cât și proiecte și metode de predare dezvoltate împreună.
Obiectivul este ca elevii să beneficieze de experiențe educaționale mai variate, iar metodele de învățare să fie adaptate mai bine la cerințele actuale ale societății și ale pieței muncii.
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