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România îmbătrânește rapid: peste 3,7 milioane de seniori. Cum va arăta situația în următorii ani

Grup de oameni

Grup de oameni

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 oct. 2026, 13:01
Actualizat21 oct. 2026, 13:04

România se confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populației, iar nevoia de servicii sociale pentru persoanele vârstnice este tot mai mare. Peste 3,7 milioane de români au trecut de 65 de ani, reprezentând 19,2% din populație, iar estimările pentru anul 2050 indică o creștere a ponderii acestei categorii la 27,7%, a declarat miercuri, la Vaslui, Daniela Moroșanu, directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Mii de furnizori și servicii sociale pentru persoanele vârstnice

Daniela Moroșanu a atras atenția asupra necesității dezvoltării serviciilor destinate seniorilor, în contextul creșterii speranței de viață și al schimbărilor demografice. Potrivit datelor din registrul electronic național al furnizorilor de servicii sociale, în România există 3.809 furnizori acreditați, care au dezvoltat 5.895 de servicii sociale.

Este o nevoie extraordinară de dezvoltare a serviciilor pentru persoanele vârstnice în special. De ce? Pentru că vârsta a crescut. Avem peste 3,7 milioane de persoane cu vârsta de peste 65 de ani în România, ceea ce reprezintă 19,2% şi o prognoză făcută în ultimele studii pe care noi le avem, atât la nivel european, cât şi naţional, pentru 2050 - suntem undeva la 27,7%, adică foarte mult, ceea ce ne spune un singur lucru: că România, şi nu cred că numai România, se confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populaţiei, iar nevoia de servicii sociale pentru persoanele vârstnice este din ce în ce mai mare

— a declarat Daniela Moroșanu, șefa ANPIS.

2.000 de comunități rurale vor beneficia de servicii integrate

În perioada următoare, 2.000 de comunități rurale urmează să beneficieze de servicii integrate pentru persoanele vârstnice, a mai precizat Daniela Moroșanu. De asemenea, vor fi alocate resurse pentru formarea profesională a specialiștilor care lucrează în îngrijirea seniorilor.

Șefa ANPIS a subliniat rolul autorităților locale în identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile și în dezvoltarea unor servicii adaptate fiecărei comunități. 

În funcţie de dezvoltarea regională, evident, fiecare intervine pentru cetăţeni într-un anumit fel. Dar, indiferent de ce ţară vorbim, autoritatea clar, autoritatea locală, cei care sunt cei mai apropiaţi de semenii lor, trebuie să cunoască tot ce există în comunitate. Fiecare nevoie, fiecare persoană, cu cât eşti mai apropiat de ea, cu atât ştii cum anume să intervii şi să-i fii aproape. Cred că acest lucru este cel mai important şi, când vorbim de cheltuieli, să nu ne gândim doar la faptul că se consumă nişte bani, ci doar că facem investiţie în oameni

— a mai spus Daniela Moroșanu.

 

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Costuri pentru administrațiile publice și familii ale serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice”, organizată la sediul Consiliului Județean Vaslui. La eveniment au participat specialiști din România și din alte țări europene, în cadrul proiectului CAPABLE, dedicat îmbunătățirii politicilor publice privind îngrijirea persoanelor vârstnice și vulnerabile. 

Datele INS confirmă îmbătrânirea demografică

Procesul de îmbătrânire demografică este evidențiat și de datele Institutului Național de Statistică (INS). La 1 ianuarie 2026, indicele de îmbătrânire demografică a ajuns la 136,6 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, față de 131,7 la începutul anului 2025. Vârsta medie a populației a crescut la 43,2 ani, potrivit INS.

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