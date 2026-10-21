România îmbătrânește rapid: peste 3,7 milioane de seniori. Cum va arăta situația în următorii ani

Publicat 21 oct. 2026, 13:01 Actualizat 21 oct. 2026, 13:04

România se confruntă cu o îmbătrânire rapidă a populației, iar nevoia de servicii sociale pentru persoanele vârstnice este tot mai mare. Peste 3,7 milioane de români au trecut de 65 de ani, reprezentând 19,2% din populație, iar estimările pentru anul 2050 indică o creștere a ponderii acestei categorii la 27,7%, a declarat miercuri, la Vaslui, Daniela Moroșanu, directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

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