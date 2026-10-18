Promisiune pentru 5 milioane de pensionari: Luca Niculescu garantează indexarea pensiilor de anul viitor, însă majorarea abia acoperă scumpirile

Publicat 18 oct. 2026, 17:26 Actualizat 18 oct. 2026, 17:28 Sursă Realitatea PLUS

Veste așteptată de aproape cinci milioane de seniori, după doi ani în care veniturile le-au rămas înghețate. Premierul desemnat Luca Niculescu a dat asigurări că pensiile vor fi indexate de la începutul anului viitor, cu condiția ca noul său executiv să primească votul de încredere al Parlamentului

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