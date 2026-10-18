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Promisiune pentru 5 milioane de pensionari: Luca Niculescu garantează indexarea pensiilor de anul viitor, însă majorarea abia acoperă scumpirile

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Scris deIulian Budusan
Publicat18 oct. 2026, 17:26
Actualizat18 oct. 2026, 17:28
SursăRealitatea PLUS

Veste așteptată de aproape cinci milioane de seniori, după doi ani în care veniturile le-au rămas înghețate. Premierul desemnat Luca Niculescu a dat asigurări că pensiile vor fi indexate de la începutul anului viitor, cu condiția ca noul său executiv să primească votul de încredere al Parlamentului

Deși anunțul aduce o rază de speranță, majorarea promisă de viitorul cabinet este caracterizată drept una „prudentă” și rămâne departe de nevoile reale ale românilor, striviti de valul de scumpiri din ultimii ani.

Ce înseamnă indexarea de 7,3% în bani: Venitul minim creștere cu doar 93 de lei

Conform legislației în vigoare, rata de indexare a pensiilor trebuie să fie egală cu rata inflației, respectiv 7,3%. Aplicată la valoarea actuală a pensiei minime garantate, majorarea se traduce prin cifre modeste pe hârtie:

  • Pensia minimă actuală: 1.281 de lei

  • Plusul primit de la 1 ianuarie: puțin peste 93 de lei

  • Noul venit minim: 1.374 de lei

Chiar și după această ajustare, pensia minimă rămâne la un nivel dramatic: cu peste 3.600 de lei sub valoarea coșului minim de consum necesar pentru un trai decent, obligându-i pe seniori să facă în continuare sacrificii dureroase la capitolul hrană sau utilități.

Drama din spatele cifrelor: „Întâi luăm medicamentele, plătim dările și tragem de bănuți”

În piețe și pe stradă, pensionarii primesc promisiunile politice cu un amestec de resemnare și revoltă. După doi ani fără vreo ajustare la inflație, mulți mărturisesc că au ajuns la limita supraviețuirii și depind direct de ajutorul copiilor sau al rudelor.

Mărturiile adunate din rândul seniorilor conturează tabloul unei crize sociale profunde.

Este foarte greu. Pensiile sunt mici, nu s-au indexat absolut deloc, iar prețurile au crescut enorm. Încercăm să ne limităm la minimum: cumpărăm cantități mai mici, gătim mai puțin. Întâi luăm medicamentele, plătim dările și apoi, din ce rămâne, ne chibzuim.

— a declarat un pensionar.

Sunt cazuri în care nici măcar o pensie peste medie nu mai asigură traiul zilnic. O pensionară cu un venit de 2.600 de lei recunoaște că nu s-ar putea descurca fără sprijinul familiei:

Este foarte greu. Pensiile sunt mici, nu s-au indexat absolut deloc, iar prețurile au crescut enorm. Încercăm să ne limităm la minimum: cumpărăm cantități mai mici, gătim mai puțin. Întâi luăm medicamentele, plătim dările și apoi, din ce rămâne, ne chibzuim.

— a declarat un alt pensionar.

Spre deosebire de promisiunile de la vârful Guvernului, supărarea celor care au muncit o viață întreagă este uriașă:

Este foarte greu. Pensiile sunt mici, nu s-au indexat absolut deloc, iar prețurile au crescut enorm. Încercăm să ne limităm la minimum: cumpărăm cantități mai mici, gătim mai puțin. Întâi luăm medicamentele, plătim dările și apoi, din ce rămâne, ne chibzuim.

— acuză acuză oamenii.

Rămâne de văzut dacă noul cabinet Luca Niculescu va trece marți de votul decisiv din plenul reunit al Parlamentului și dacă indexarea de 7,3% va fi aplicată de la 1 ianuarie fără noi amânări.

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