Un elicopter s-ar fi prăbușit într-o zonă montană din Alba. Sesizare făcută la 112. UPDATE: Elicopterul a aterizat în siguranță la Oradea

Publicat 9 oct. 2026, 19:54 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

O sesizare la 112 privind posibila prăbușire a unui elicopter în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus, a mobilizat polițiștii din Alba în seara de 9 octombrie 2026. Ulterior, ROMATSA a confirmat că aparatul de zbor a aterizat în siguranță la Oradea.

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