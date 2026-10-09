Un elicopter s-ar fi prăbușit într-o zonă montană din Alba. Sesizare făcută la 112. UPDATE: Elicopterul a aterizat în siguranță la Oradea

O sesizare la 112 privind posibila prăbușire a unui elicopter în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus, a mobilizat polițiștii din Alba în seara de 9 octombrie 2026. Ulterior, ROMATSA a confirmat că aparatul de zbor a aterizat în siguranță la Oradea.
UPDATE
Verificări în zona Cheile Ordâncușei, după un apel la 112
Alerta a fost dată de o persoană care a anunțat, prin sistemul de urgență 112, că un elicopter s-ar fi prăbușit în apropierea Peșterii lui Ionele.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au deplasat în zona indicată pentru a verifica sesizarea și pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Potrivit informațiilor preliminare din teren, echipajele ajunse la fața locului nu au observat fum sau indicii ale unei prăbușiri.
ROMATSA a confirmat aterizarea elicopterului la Oradea
Clarificarea a venit ulterior de la reprezentanții ROMATSA, care au confirmat că elicopterul vizat de sesizare a aterizat în condiții de siguranță la Oradea.
Astfel, informația privind o posibilă prăbușire în zona Gârda de Sus nu s-a confirmat.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Ce a relatat persoana care a sunat la 112
Sesizarea a fost semnalată la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Muncitorul nu a văzut impactul cu solul, ci doar momentul în care elicopterul a pierdut altitudine. S-au alcătuit echipe de căutare.
Fumul observat în zona montană a fost menționat în apel, însă informațiile disponibile nu stabilesc dacă acesta are legătură cu aparatul de zbor. Prăbușirea elicopterului nu este confirmată în acest moment.
Aparatul ar putea fi un elicopter privat
Potrivit datelor preliminare, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (IGAv), Ministerul Apărării Naționale și ROMATSA nu au operațiuni aeriene în zona indicată.
Este luată în calcul posibilitatea ca aparatul semnalat să fie un elicopter privat, dar identitatea acestuia nu este confirmată. Deocamdată, nu sunt disponibile informații certe despre eventuale persoane aflate la bord sau despre locul unui posibil impact.