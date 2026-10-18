Peste 82.000 de infecții respiratorii în România. Primul deces asociat gripei din acest sezon, raportat la Cluj

România a înregistrat peste 82.000 de cazuri de infecții respiratorii în săptămâna 5–11 octombrie, în creștere cu 2,7% față de săptămâna precedentă, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). La Cluj a fost raportat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon, în cazul unui bărbat de 65 de ani, nevaccinat antigripal.
Bilanțul INSP: 201 cazuri de gripă clinică și 12 confirmări de laborator
Potrivit datelor INSP, la nivel național au fost raportate, în intervalul 5–11 octombrie, 201 cazuri de gripă clinică, 12 cazuri de gripă confirmate prin analize de laborator și 12 cazuri de infecții respiratorii acute severe.
Numărul total al infecțiilor respiratorii a depășit 82.000, cu 2,7% mai mult decât în săptămâna anterioară.
Bistrița-Năsăud: peste 2.400 de infecții respiratorii, majoritatea la copii
În județul Bistrița-Năsăud au fost semnalate primele cazuri de gripă și peste 2.400 de infecții respiratorii, cele mai multe în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani.
Totodată, au fost raportate 273 de cazuri de pneumonie. Dintre pacienții diagnosticați, 61 au avut nevoie de internare, iar un deces a fost înregistrat în acest bilanț.
Peste 160 de pneumonii în Vaslui. Aproape o treime dintre pacienți, internați
În județul Vaslui, bilanțul săptămânal a depășit 1.000 de infecții respiratorii. Au fost înregistrate și peste 160 de cazuri de pneumonie, aproape o treime dintre pacienți necesitând spitalizare.