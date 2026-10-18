Peste 82.000 de infecții respiratorii în România. Primul deces asociat gripei din acest sezon, raportat la Cluj

Publicat 18 oct. 2026, 09:17 Sursă Realitatea PLUS

România a înregistrat peste 82.000 de cazuri de infecții respiratorii în săptămâna 5–11 octombrie, în creștere cu 2,7% față de săptămâna precedentă, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). La Cluj a fost raportat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon, în cazul unui bărbat de 65 de ani, nevaccinat antigripal.

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