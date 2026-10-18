Indexarea pensiilor, promisă pentru anul viitor. Ce majorări ar putea primi pensionarii

Publicat 18 oct. 2026, 07:24 Actualizat 18 oct. 2026, 07:27 Sursă Realitatea PLUS

Aproape cinci milioane de pensionari așteaptă indexarea pensiilor, după doi ani în care veniturile lor au fost înghețate. Luca Niculescu, prezentat drept premier desemnat în informațiile furnizate, a promis o creștere „prudentă” începând de anul viitor, dacă Guvernul său va primi votul Parlamentului. Separat, aproximativ un milion de seniori așteaptă bani în plus în urma micii recalculări, fără să existe un termen clar pentru plata acestora.

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