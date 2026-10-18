Indexarea pensiilor, promisă pentru anul viitor. Ce majorări ar putea primi pensionarii

Aproape cinci milioane de pensionari așteaptă indexarea pensiilor, după doi ani în care veniturile lor au fost înghețate. Luca Niculescu, prezentat drept premier desemnat în informațiile furnizate, a promis o creștere „prudentă” începând de anul viitor, dacă Guvernul său va primi votul Parlamentului. Separat, aproximativ un milion de seniori așteaptă bani în plus în urma micii recalculări, fără să existe un termen clar pentru plata acestora.
Indexarea pensiilor: ce ar însemna o creștere de 7,3%
Procentul de indexare invocat este de 7,3%, însă aplicarea acestuia nu este confirmată. Promisiunea unei majorări prudente nu stabilește, deocamdată, cu cât ar urma să crească efectiv pensiile.
Într-un calcul orientativ, o majorare de 7,3% aplicată unui venit de 1.281 de lei ar însemna aproximativ 93,5 lei în plus pe lună. Suma ar ajunge astfel la circa 1.374,5 lei.
Acest exemplu nu reprezintă însă o decizie oficială privind majorarea pensiei minime sau procentul care va fi aplicat de anul viitor.
Mica recalculare a pensiilor: majorări estimate între 50 și 500 de lei
În paralel, aproximativ un milion de pensionari ar putea beneficia de creșteri în urma micii recalculări. Potrivit estimărilor din informațiile furnizate, sumele suplimentare ar putea varia între 50 și cel mult 500 de lei, în funcție de veniturile dovedite și de situația fiecărui beneficiar.
Nu este precizat un calendar clar pentru plata acestor diferențe. Așteptarea continuă inclusiv pentru pensionarii care au plătit până la 3.000 de lei pentru adeverințele necesare dovedirii veniturilor nepermanente.
Când ar putea primi pensionarii bani în plus
Indexarea anuală și mica recalculare sunt două măsuri distincte. Prima vizează ajustarea valorii pensiilor, în timp ce recalcularea privește valorificarea unor venituri suplimentare dovedite prin documente.
Pentru pensionari, principalele necunoscute rămân procentul efectiv al indexării și data la care vor fi plătite majorările rezultate din mica recalculare.