Firma lui Connect-R, datorii de peste 4 milioane de lei în 2025. Profitul a scăzut cu peste 55%

Probleme financiare uriașe pentru Connect-R, a cărui firmă de înregistrări și editare muzicală a ajuns să raporteze datorii de peste 4 milioane de lei! Totul, în ciuda faptului că artistul are în continuare concerte, proiecte și colaborări. În trecut, presa punct că firma cântărețului avea câștiguri semnificative. Acum însă, profitul s-a prăbușit spectaculos.
Rappin On Media SRL, una dintre firmele lui Connect-R, a raportat datorii totale de peste 4 milioane de lei pentru anul 2025, față de aproximativ 1,77 milioane de lei în 2024. În aceeași perioadă, compania a înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri și profitului.
Potrivit datelor financiare prezentate, datoriile companiei au crescut de peste două ori față de nivelul raportat în 2024. Comparativ cu anul 2023, acestea au ajuns la o valoare de aproximativ șapte ori mai mare.
Evoluția datoriilor a fost însoțită de o reducere a veniturilor din activitatea firmei. Cifra de afaceri a Rappin On Media SRL a coborât de la aproximativ 1,61 milioane de lei în 2024 la puțin peste un milion de lei în 2025.
Profitul firmei lui Connect-R a scăzut cu peste 55%
Compania, care activează în domeniul înregistrărilor și editării muzicale, a raportat și o diminuare a profitului cu peste 55% într-un singur an.
În paralel, Connect-R continuă să susțină concerte în întreaga țară. Datele financiare ale societății descriu însă situația firmei și nu permit, în sine, concluzii despre situația financiară personală a artistului.