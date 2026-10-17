Firma lui Connect-R, datorii de peste 4 milioane de lei în 2025. Profitul a scăzut cu peste 55%

Publicat 17 oct. 2026, 07:33 Sursă Realitatea PLUS

Probleme financiare uriașe pentru Connect-R, a cărui firmă de înregistrări și editare muzicală a ajuns să raporteze datorii de peste 4 milioane de lei! Totul, în ciuda faptului că artistul are în continuare concerte, proiecte și colaborări. În trecut, presa punct că firma cântărețului avea câștiguri semnificative. Acum însă, profitul s-a prăbușit spectaculos.

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