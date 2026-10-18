Facturi mai mari la iarnă: energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 22%. Ce se întâmplă cu prețul gazelor

Publicat 18 oct. 2026, 07:34 Sursă Realitatea PLUS

Românii ar putea plăti mai mult pentru energie în sezonul rece. Potrivit estimărilor invocate de experți, prețul energiei electrice ar putea crește cu 20–22%, în timp ce unele oferte la gaze pentru iarnă sunt cu până la 20% mai scumpe. În paralel, repornirea reactoarelor de la Cernavodă este așteptată să contribuie la asigurarea necesarului de electricitate.

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