Facturi mai mari la iarnă: energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 22%. Ce se întâmplă cu prețul gazelor

Românii ar putea plăti mai mult pentru energie în sezonul rece. Potrivit estimărilor invocate de experți, prețul energiei electrice ar putea crește cu 20–22%, în timp ce unele oferte la gaze pentru iarnă sunt cu până la 20% mai scumpe. În paralel, repornirea reactoarelor de la Cernavodă este așteptată să contribuie la asigurarea necesarului de electricitate.
Cu cât ar putea crește facturile la energie electrică
O eventuală scumpire a energiei electrice s-ar reflecta în cheltuielile lunare ale gospodăriilor. În scenariul unei majorări de 22%, o factură de 200 de lei ar ajunge la 244 de lei, pentru același consum.
O altă estimare indică un cost suplimentar de aproximativ 74 de lei pentru o familie care consumă lunar 200 kWh. Impactul asupra fiecărei gospodării ar depinde însă de tariful de la care se calculează majorarea și de condițiile contractuale.
Creșterile de 20–22% reprezintă estimări, nu o scumpire certă și uniformă pentru toți consumatorii.
Când ar putea fi repornite reactoarele de la Cernavodă
Primul reactor al Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea reveni în funcțiune în aproximativ două săptămâni, iar cel de-al doilea, după 1 noiembrie.
Dumitru Chisăliță a subliniat importanța reluării producției nucleare pentru acoperirea necesarului de energie electrică în lunile de iarnă.
Oferte la gaze cu până la 20% mai scumpe pentru sezonul rece
Semnale de scumpire apar și pe piața gazelor naturale. Unele oferte pentru sezonul rece sunt cu până la 20% mai mari, ceea ce ar putea pune o presiune suplimentară asupra bugetelor familiilor.
Aceste diferențe nu înseamnă însă că toate facturile la gaze vor crește automat cu același procent.
Sprijin pentru consumatorii vulnerabili, direct în factură
În contextul posibilelor scumpiri, Luca Niculescu a anunțat pregătirea unui mecanism unic de sprijin pentru românii vulnerabili, prin care ajutorul ar urma să fie acordat direct în factură.
Condițiile de eligibilitate, valoarea sprijinului și data aplicării nu sunt precizate în informațiile prezentate.