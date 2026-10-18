Explozie la o fabrică de amidon din Medgidia. Două persoane au suferit arsuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 oct. 2026, 14:09

Două persoane au fost rănite duminică, după o explozie urmată de un incendiu la o fabrică de amidon din Medgidia, județul Constanța. Victimele au suferit arsuri la față și la membrele superioare. Pentru intervenție au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare, inclusiv elicopterul SMURD.

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