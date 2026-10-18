Explozie la o fabrică de amidon din Medgidia. Două persoane au suferit arsuri

Două persoane au fost rănite duminică, după o explozie urmată de un incendiu la o fabrică de amidon din Medgidia, județul Constanța. Victimele au suferit arsuri la față și la membrele superioare. Pentru intervenție au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare, inclusiv elicopterul SMURD.
Explozia s-a produs la un buncăr de cereale
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, explozia s-a produs la nivelul unui buncăr de cereale din incinta fabricii. Angajații au reușit să stingă incendiul înainte ca pompierii să ajungă la fața locului.
Echipajele de intervenție au găsit două persoane cu arsuri, care au primit îngrijiri medicale.
„Cele două persoane prezintă arsuri la nivelul membrelor superioare și al feței și vor fi transportate la spital pentru investigații medicale amănunțite, una cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Constanța.
Elicopter SMURD și mai multe echipaje, trimise la fabrica din Medgidia
La unitatea industrială au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj de prim ajutor și un echipaj CBRN. Dispozitivul de intervenție a fost completat de o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și de elicopterul SMURD.
Conform informațiilor comunicate de salvatori, una dintre victime urma să fie transportată la spital pe cale aeriană, iar cealaltă cu ambulanța.
Cauza exploziei nu a fost anunțată
Deocamdată, nu au fost comunicate detalii despre gravitatea arsurilor suferite de cele două persoane. Nici cauza exploziei nu a fost precizată, împrejurările în care s-a produs incidentul urmând să fie stabilite.